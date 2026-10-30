خانه کتاب و ادبیات ایران و بنیاد ملی کتاب پاکستان با امضای تفاهم‌نامه‌ای، حضور متقابل ناشران و نمایندگان دو کشور را در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب تهران و کراچی تسهیل کردند.

تفاهم‌نامه همکاری نمایشگاهی میان خانه کتاب و ادبیات ایران و بنیاد ملی کتاب پاکستان، با هدف توسعه تعاملات فرهنگی و ادبی، تقویت همکاری‌های صنعت نشر و تسهیل حضور متقابل جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب تهران و نمایشگاه بین‌المللی کتاب کراچی، در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب باکو به امضای ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و کامران جهانگیر؛ مدیرعامل بنیاد ملی کتاب پاکستان رسید.

توسعه همکاری‌های فرهنگی و ادبی، تبادل تجربه و اطلاعات در زمینه نشر، معرفی آثار و نویسندگان معاصر و کلاسیک دو کشور و تقویت ارتباط میان ناشران و متخصصان صنعت کتاب، از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است. دو طرف همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب برای گسترش همکاری‌های حرفه‌ای و بررسی فرصت‌های ترجمه آثار و تبادل حق نشر تأکید کرده‌اند.