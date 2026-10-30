متحدان آمریکا، خرید اوراق خزانه‌داری این کشور در هشت ‌ماهه 2026 را بیش از 60 درصد کاهش دادند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تحلیل داده‌های وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه آمریکا نشان می‌دهد کشورهای همسو با واشنگتن در هشت ماه نخست سال 2026، در مجموع 174 میلیارد و 300 میلیون دلار اوراق خزانه‌داری آمریکا خریداری کرده‌اند که این رقم بیش از 60 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته و پایین‌ترین میزان از سال 2021 تاکنون است.

به گفته کارشناسان اقتصادی، بررسی دقیق‌تر داده‌های موجود نشان می‌دهد؛ این تغییر به‌ویژه در آسیا مشهود است؛ جایی که اقتصادهای دارای مازاد تجاری قابل توجه را به خود دیده و اتفاقاً این کشورها سهم کمتری از منابع مالی خود را به خرید بدهی دولت آمریکا اختصاص می‌دهند.

به عنوان مثال ژاپن، بزرگ‌ترین دارنده خارجی اوراق خزانه‌داری آمریکا، در هشت ماه نخست سال جاری تنها 389 میلیون دلار از این اوراق خریداری کرد؛ رقمی که 99 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. در مقابل، کره جنوبی نیز 23 میلیارد و 800 میلیون دلار اوراق خزانه‌داری آمریکا را فروخت که بالاترین میزان فروش این کشور در دوره مشابه از زمان آغاز ثبت آمارها در سال 1977 محسوب می‌شود. تایوان نیز در همین دوره فروشنده خالص این اوراق بود.

نتیجه دیوانگی‌های آمریکا

با این حال، برای ارزیابی دقیق بروز چنین اتفاقی در اقتصاد آمریکا یک عامل واحد را نمی‌توان دلیل این تغییر دانست. دولت‌ها توضیحات محدودی درباره برنامه‌های خود برای کاهش سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه‌داری آمریکا ارائه کرده‌اند.

«ماساهیکو لو»؛ استراتژیست ارشد درآمد ثابت در شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری «استیت استریت» که بر بیش از

شش هزار میلیارد دلار دارایی نظارت دارد؛ در این باره گفت: «بازار اوراق خزانه‌داری خریداران خارجی را از دست نمی‌دهد، بلکه خریداران خودکار را از دست می‌دهد. غیرقابل پیش‌بینی شدن فزاینده سیاست‌های آمریکا، توجیه سرمایه‌گذاری ساختاری و گسترده در این اوراق و انتقال خودکار سرمایه به آنها را دشوارتر می‌کند.»

به گفته وی بدهی دولت آمریکا از 40 هزار میلیارد دلار فراتر رفته است و بزرگ‌ترین اقتصاد جهان برای تأمین هزینه‌های خود بیش از گذشته به سرمایه‌گذاران وابسته شده است.

در همین حال، تعرفه‌های دونالد ترامپ؛ رئیس‌جمهور آمریکا، و ابهام درباره سیاست‌های این کشور، نگرانی‌هایی را درباره چشم‌انداز بلندمدت دلار ایجاد کرده است. از سوی دیگر، با افزایش بازده اوراق در بازارهایی از ژاپن تا اروپا، سرمایه‌گذاران جهانی گزینه‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارند.

رویگردانی آسیا از آمریکا

اقتصادهای بزرگ آسیا معمولاً مازاد منابع مالی خود را به دلار تبدیل می‌کردند و در اوراق خزانه‌داری آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کردند. با این حال، تضعیف ارزهای ملی در سال جاری قدرت خرید آنها را کاهش داده و برخی دولت‌ها را به استفاده از ذخایر ارزی خود سوق داده است.

به عنوان مثال «ین» ژاپن به ضعیف‌ترین سطح خود در چهار دهه گذشته سقوط کرد. داده‌ها نیز نشان می‌دهد توکیو در تابستان بخشی از اوراق خزانه‌داری آمریکا و سایر دارایی‌های خود را برای حمایت از ارزش پول ملی به فروش رسانده است و در عین حال وون کره جنوبی نیز پیش از بهبود ارزش خود به پایین‌ترین سطح از سال 2009 رسید.

به‌هرحال خریداران سنتی اوراق خزانه‌داری آمریکا تاکنون درباره تغییر رویکرد خود توضیحات روشنی ارائه نکرده‌اند. با این حال، یک مقام ارشد وزارت دارایی ژاپن در ماه مه اعلام کرد فروش اوراق خزانه‌داری آمریکا برای تقویت ین می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و مقامات از خطرات ناشی از فروش دارایی‌های خود آگاه هستند.

از سوی دیگر بانک مرکزی کره جنوبی نیز در ماه سپتامبر اعلام کرد؛ قصد دارد دامنه سرمایه‌گذاری‌های خود را برای بخشی از ذخایر ارزی که توسط مدیران دارایی داخلی مدیریت می‌شود، فراتر از اوراق قرضه آمریکا گسترش دهد.