یزدانی و عموزاد به مدال برنز بسنده کردند 2 طلا در انتظار آزادکاران ایران است

سرویس ورزشی-

روز دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان با کسب دو مدال برنز از سوی یزدانی و عموزاد و راهیابی زارع و جوان به فینال پایان یافت.

دیدارهای مقدماتی و نیمه نهائی چهار وزن ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم مسابقات قهرمانی کشتی آزاد جهان 2026‌، دیروز در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد و دو کشتی‌گیر ایران به نام‌های محمدنژاد‌جوان و زارع راهی فینال شدند و دو نماینده دیگر کشورمان از جدول مسابقات حذف شدند. نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۱ کیلوگرم، احمد محمدنژاد‌جوان پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۱۰ بر ۹ نیکیل از هند را مغلوب کرد. وی در یک چهارم نهائی با نتیجه ۳ بر ۲ مارکوس بلیز از آمریکا را شکست داد و راهی نیمه نهائی شد. جوان در این مرحله مقابل اسیل آیتکین از قزاقستان با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی فینال شد. وی در دیدار نهائی مقابل زائور اوگویف قهرمان جهان و المپیک از روسیه مبارزه خواهد کرد. جوان سال گذشته در مسابقات جهانی زاگرب مغلوب این حریف روس خود شده بود. در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا خلیلی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد یارشوف از ازبکستان را با نتیجه

۸ بر صفر مغلوب کرد. وی در یک چهارم نهائی با نتیجه ۶ بر ۱ مغلوب تومور اوچیر دارنده مدال نقره جهان از مغولستان شد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر در مرحله بعد مقابل حریفی از روسیه، خلیلی از دور رقابت‌ها کنار رفت.در وزن ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسم‌پور در دور نخست با نتیجه ۵ بر ۳ ماگومد رمضانوف قهرمان المپیک از بلغارستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۳ بر ۱ و ضربه‌فنی مقابل مالک شاوایف از قزقیزستان شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر در مرحله بعد مقابل حریفی از آمریکا، قاسم‌پور از دور رقابت‌ها کنار رفت.در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع پس از استراحت در دور اول، در دور دوم جاسپوران سینگ از هند را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد و راهی یک چهارم نهائی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر آرون جانسون از جامائیکا را شکست داد و به نیمه نهائی رسید. زارع در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر وایت هندریکسون از آمریکا را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه پیدا کرد. وی برای کسب مدال طلا مقابل عبدالله قربانوف از روسیه قرار خواهد گرفت.

سه نماینده روسیه در فینال

با برگزاری کشتی‌‌های نیمه ‌نهائی ۴ وزن دوم قهرمانی جهان، سه روس به فینال رسیدند و یکی از آنها هم راهی رده‌‌بندی شد. بعد از فینالیست شدن زائور اوگویف در ۶۱ کیلو، ابراگیم ابراگیموف در ۷۰ کیلو و عبدالله کوربانوف در ۱۲۵ کیلو، مبارزه حساس و بسیار زیبا و هیجان‌انگیز نیمه ‌نهائی ۸۶ کیلوگرم بین کایل دیک آمریکایی و ابراگیم کادی‌یف روس برگزار شد که این مبارزه پر افت و خیز و نزدیک را دیک آمریکایی ۶-۳ برد تا کادی‌یف تنها روس روز دوم باشد که شکست خورده است. آمریکایی‌ها اما دیروز سه شکست را تجربه کردند. مارکوس بلیز و وایت هندریکسون که به احمد جوان و امیرحسین زارع باختند و زین رترفورد هم در نیمه‌نهائی مغلوب آکماتعلی‌یف شد؛ بنابراین کایل دیک تنها فینالیست روز دوم آمریکایی‌ها بود درحالی‌که آنها در روز اول (پنجشنبه 7 آبان) هر دو نماینده‌شان به فینال 2 وزن اول رسیده بودند.

مدال‌های برنز یزدانی و عموزاد

اما عصر دیروز و در دیدارهای رده‌بندی و فینال اوزان 65 و 97 کیلوگرم، تیم ایران به دو مدال برنز رسید. در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد در مرحله رده‌بندی به مصاف شامیل ممدوف دارنده مدال برنز جهان از بلغارستان رفت که این مسابقه با نتیجه ۵ بر ۴ به سود عموزاد به پایان رسید و اولین مدال کشتی آزاد در این مسابقات به رنگ برنز شد. عموزاد در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ موسایف از بلژیک را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر دومان دارنده مدال نقره جهان از ترکیه را شکست داد. عموزاد در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب توانیان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی‌گیر در دیدار نهائی، عموزاد به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در شانس مجدد به مصاف داستانبک از قزاقستان رفت که این مسابقه با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود رحمان به پایان رسید.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، حسن یزدانی در مرحله رده‌بندی به مصاف احمد تاج‌الدینوف قهرمان المپیک از بحرین رفت که این مسابقه با نتیجه ۵ بر صفر به سود یزدانی به پایان رسید. حسن یزدانی کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی در اولین حضورش در وزن ۹۷ کیلوگرم در مسابقات جهانی به مدال برنز رسید و یازدهمین مدال خود را کسب کرد. یزدانی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر کیم از کره جنوبی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه

۷ بر ۵ مغلوب آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی‌گیر در فینال، حسن یزدانی به جدول شانس مجدد بازگشت. یزدانی در مرحله شانس مجدد با نتیجه ۱۰ بر صفر ویکی از هند را مغلوب کرد.