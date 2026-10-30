شکست خانگی استقلال برابرکاله در هفته دوم لیگ برتر بسکتبال

استقلال تهران در هفته دوم لیگ برتر بسکتبال برابر کاله مازندران شکست خورد. در این هفته‌ همه میزبانان به جز پاس کردستان مغلوب میهمانان خود شدند.

هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال مردان پنجشنبه، ۷ آبان با برگزاری ۶ دیدار پیگیری شد که در پایان، به جز پاس کردستان، تمام تیم‌های میزبان برابر حریفان خود شکست خوردند.

در نخستین دیدار، رعد پدافند هوائی بابل در خانه با نتیجه ۷۶ بر ۷۹ مغلوب مس رفسنجان شد. محمد یوسف‌وند با ثبت ۲۱ امتیاز، ۱۲ ریباند، ۲ توپ‌ربایی و کارایی ۲۴، بهترین بازیکن مس بود.

استقلال تهران نیز در دیداری خانگی با نتیجه ۷۷ بر ۸۰ برابر کاله مازندران شکست خورد. خشایار علی‌اکبری با ۱۵ امتیاز، ۷ پاس گل، ۵ ریباند و کارایی ۲۵، نقش مهمی در پیروزی کاله داشت.

در دیگر دیدارها، مهگل البرز در خانه با نتیجه ۸۵ بر ۹۲ مغلوب طبیعت اسلامشهر شد.

ویکتور آرتئاگا با ۱۷ امتیاز، ۸ ریباند، ۲ بلاک و کارایی ۲۴، بهترین بازیکن این مسابقه شد.

نتایج هفته دوم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

*رعد پدافند هوائی بابل ۷۶ – مس رفسنجان ۷۹ * استقلال تهران ۷۷ – کاله مازندران ۸۰ *مهگل البرز ۸۵ – طبیعت اسلامشهر ۹۲ * نفت زاگرس جنوبی جهرم ۶۷ – شهرداری گرگان ۷۸ *نفت‌و‌گاز گچساران ۸۱ – نفت آبادان ۸۴ *پاس کردستان ۸۱ – گلنور اصفهان ۷۵

رده‌بندی لیگ برتر بسکتبال در پایان هفته دوم:

۱. طبیعت اسلامشهر ۴ امتیاز، ۲. کاله مازندران ۴ امتیاز،

۳. شهرداری گرگان ۴ امتیاز.