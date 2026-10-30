دادستان عمومی و انقلاب تهران بر ضرورت برخورد قاطع با باند‌های سازمان‌یافته ترویج فساد و مدیران و دستگاه‌های کم‌کار در موضوع عفاف و حجاب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان، جلسه کارگروه عفاف و حجاب و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی با حضور علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران و مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های متولی، در محل دادستانی تهران برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیران دستگاه‌هایی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت ورزش‌وجوانان، شهرداری تهران، وزارت صمت، آموزش‌وپرورش، صداوسیما و سایر دستگاه‌های متولی تشکیل شد، دادستان تهران بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و نظارتی در حوزه حجاب و عفاف تأکید کرد.

صالحی اظهار داشت: در این جلسه اولین اولویت ما بررسی تکالیف دستگاه‌های اجرایی در حوزه عفاف و حجاب است که آیا به تکالیف خود عمل کرده‌اند یا خیر.

28 دستگاه در حوزه حجاب و عفاف

تکلیف قانونی دارند

وی با تأکید بر اینکه ۲۸ دستگاه اجرایی در زمینه حجاب و عفاف دارای تکلیف قانونی هستند، تصریح کرد: باید ببینیم که آیا این دستگاه‌ها به تکالیف خود در این حوزه عمل کرده‌اند؟ در همین راستا سازمان بازرسی استان مکلف است ظرف مدت یک‌ماه بررسی‌های لازم را انجام دهد و چنانچه محرز شود که دستگاهی در انجام وظایف خود در این حوزه اهمال و کوتاهی داشته، قطعاً برخورد قاطع و بازدارنده‌ای با مدیران این دستگاه‌ها صورت خواهد گرفت. همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند گزارش مکتوب و مستند اقدامات خود را به دادستانی و دبیرخانه کارگروه ارائه کنند.

دادستان تهران با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط و قواعد قانونی پوشش اسلامی توسط کارکنان دستگاه‌های اجرایی بیان داشت: اگر ما اجرای ضوابط و قوانین را از خودمان شروع کنیم، قطعاً اثربخشی بیشتری خواهد داشت.

صالحی با تأکید بر اهمیت مشارکت‌های مردمی در موضوع عفاف و حجاب، گفت: تجربه ثابت کرده هرجا کار را به مردم سپرده‌ایم نتایج مثبتی را شاهد بوده‌ایم، در این رابطه نیز باید از ظرفیت‌های مردمی بهره ببریم.

برخورد قاطع با باند‌های سازمان‌یافته

ترویج فساد

وی همچنین خواستار شناسایی، انهدام و برخورد قاطع با باند‌های سازمان‌یافته ترویج و اشاعه فساد توسط اطلاعات و سپاه شد و افزود: این باند‌ها که توسط دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی سازماندهی و حمایت می‌شوند، هدف‌شان از بین بردن هویت ایرانی-اسلامی و ترویج بی‌بندوباری است.

دادستان تهران با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بسیج اصناف در جهت نظارت و ساماندهی وضعیت پوشاک، عنوان کرد: در حال حاضر متأسفانه شاهد فروش البسه مغایر ارزش‌های اسلامی در سطح جامعه هستیم؛ لذا باید از ظرفیت بسیج اصناف استفاده شود تا نظارت بر فعالیت فروشندگان و تولیدی‌های پوشاک و مزون‌های دارای مجوز افزایش یابد. مزون‌ها و تولیدی‌های فاقد مجوز (زیرزمینی) نیز باید به‌سرعت شناسایی و برخورد قاطع و قانونی لازم با آنها صورت گیرد.

صفحات مجازی تور‌های گردشگری فاقد مجوز مسدود شوند

صالحی در ادامه با اشاره به برخی هنجارشکنی‌ها در تور‌های گردشگری و انتشار محتوا‌های غیراخلاقی در صفحات این تورها، تأکید کرد: صفحات تور‌های گردشگری غیرمجاز باید با قید فوریت و ظرف یک هفته شناسایی و مسدود شوند و برخورد قانونی لازم با گردانندگان این صفحات صورت گیرد.

وی ادامه داد: برخی هنجارشکنی‌ها نیز در اماکن عمومی اعم از سالن‌های ورزشی، رستوران‌ها، تالارها، بوستان‌ها، سالن‌های سینما و تئاتر و پارک‌ها ایجاد شده لذا از مسئولان امر تقاضا داریم نظارت جدی بر این اماکن داشته باشند. چنانچه در هر کدام از این اماکن هنجارشکنی رخ دهد هم با مسئول مجوزدهنده برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و هم با شخص خاطی.

تأکید بر برپایی نمایشگاه‌های حجاب و عفاف

دادستان تهران با استقبال از برپایی نمایشگاه با رویکرد حجاب در سطح استان، گفت: برپایی این نمایشگاه‌ها باید گسترش پیدا کند و در نقاط مختلف استان برگزار شوند. این نمایشگاه‌ها فرصت خوبی هستند تا با استفاده از افراد آموزش‌دیده و خبره، مزایا و محاسن حجاب برای مردم تشریح شود.

صالحی اظهار داشت: در رابطه با تور‌های گردشگری، اماکن عمومی و سالن‌های ورزشی باید طرح جامع و کاملی تدوین شود. اگر با طرح و برنامه اقدام کنیم، قطعاً شاهد خروجی بهتری خواهیم بود.

وی همچنین بر اهمیت نظارت دقیق و رصد فضای مجازی، گفت: پلیس فتا باید نظارت بیشتری بر این حوزه داشته باشد، چرا که بسیاری از این جرایم در فضای مجازی رخ می‌دهد. متأسفانه تبلیغاتی که صورت می‌گیرد، برخی بلاگر‌هایی که در این حوزه کار می‌کنند و محتوا‌های نامناسبی که در فضای مجازی به‌صورت فراگیر منتشر می‌شود، باعث ترویج فساد و بی‌بندوباری می‌شود. در این خصوص نباید تنها به مسدودسازی صفحات اکتفا کرد بلکه باید با متخلفان برخورد مناسب صورت پذیرد.

دادستان تهران تأکید کرد اقدامات مربوط به حوزه حجاب و عفاف باید توسط نیرو‌های آموزش‌دیده، مجرب، توجیه‌شده و معتمد انجام گیرد.