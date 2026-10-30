رسانه‌های اروپایی از وقوع انفجاری مهیب در یک کارخانه مهمات‌سازی در شهر گرانادا واقع در منطقه خودمختار اندلس در اسپانیا خبر دادند.

به گزارش ایرنا از دیلی‌استار، نیروهای پلیس ملی گارد مدنی، پلیس محلی، آتش‌نشانان و کادر درمانی از جمله دو واحد سیار مراقبت‌های ویژه به محل حادثه اعزام شدند. براساس گزارش‌ها، این انفجار در چندین منطقه از محدوده شهری احساس شد و بر اثر آن حداقل سه کارگر مجروح شده و برای مراقبت‌های پزشکی به بیمارستان منتقل شدند. طبق این گزارش‌ها، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که انفجار در بخش «امحا» (سوزاندن مواد) کارخانه رخ داده است. احتمال دارد این انفجار در جریان یکی از آزمایش‌های معمول در این تأسیسات و بر اثر بروز نقص فنی رخ داده باشد. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شوند، نشان‌دهنده برخاستن توده بزرگی از دود از محل حادثه هستند. ساکنان این منطقه و اهالی محله‌های دیگر گزارش داده‌اند که انفجاری مهیب رخ داده و آنها لرزشی شبیه به یک زلزله شدید را احساس کرده‌اند.