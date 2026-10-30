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کد خبر: ۳۴۱۰۳۷
تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۴
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بوسنی‌وهرزگوین

4 کشته در سقوط بالگرد نیرو‌های اتحادیه اروپا

شمار قربانیان سقوط بالگرد نیرو‌های اتحادیه اروپا موسوم به یوفور، در بوسنی‌وهرزگوین به چهار نفر افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با جان‌باختن یکی دیگر از مجروحان حادثه سقوط بالگرد نظامی نیرو‌های اتحادیه اروپا در نزدیکی شهر برچکو، شمار کشته‌شدگان این سانحه به چهار نفر افزایش یافت. در این سانحه ۱۱ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند. بالگرد سقوط‌کرده از نوع شینوک و متعلق به یگان نظامی ایتالیا در ترکیب نیرو‌های یوفور در بوسنی‌وهرزگوین بود. یوفور اعلام کرده است تحقیقات گسترده‌ای برای مشخص‌شدن علت سقوط بالگرد آغاز شده و اطلاعات تکمیلی پس از تأیید منتشر خواهد شد.

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