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کد خبر: ۳۴۱۰۳۶
تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۴
سرویس کیهان » اخبار
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پاکستان

انفجار کپسول گاز در آمبولانس با ۹ کشته

در پی انفجار یک کپسول گاز در آمبولانسی در ایالت سند در جنوب پاکستان، ۹ نفر جان‌ باختند و چهار نفر دیگر به‌شدت زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه خبری «دنیانیوز» گزارش داد: این حادثه در روستای «دانو داندل» از توابع منطقه نگرپارکر در شهرستان تهرپارکر رخ داد؛ جایی که یک آمبولانس در محوطه مرکز بهداشت اولیه روستا متوقف بود. براساس اعلام مسئولان بیمارستانی، جان‌باختگان شامل سه زن و 6 مرد هستند و چهار مجروح این حادثه برای درمان به نزدیک‌ترین بیمارستان منتقل شده‌اند. مسئولان امدادی اعلام کردند هنگام آماده‌سازی آمبولانس برای انتقال بیماران به مراکز درمانی دیگر، کپسول گاز در جریان نصب منفجر شد و آتش‌سوزی به وقوع پیوست.

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