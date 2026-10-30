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کد خبر: ۳۴۱۰۳۵
تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۴
سرویس کیهان » اخبار
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هشدار پلیس راهور درباره تبلیغات غیرواقعی

هیچ موتورسیکلتی بدون پلاک و گواهینامه، مجاز به تردد در معابر نیست

جانشین پلیس راهور فراجا گفت:  ادعاهایی مبنی بر اینکه برخی موتورسیکلت‌ها برای تردد در معابر نیازی به پلاک یا گواهینامه ندارند، مبنای قانونی ندارد و صرفاً در قالب تبلیغات مطرح می‌شود.
به گزارش پلیس راهور، سردار احمد کرمی‌اسد با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات قانونی برای تردد تمامی وسایل نقلیه موتوری اظهار داشت: تمامی وسایل نقلیه موتوری، صرف‌نظر از حجم موتور، ظرفیت و نوع کاربری، برای تردد در معابر عمومی باید شماره‌گذاری شده و دارای پلاک معتبر باشند.
کرمی‌اسد افزود: علاوه‌بر الزام شماره‌گذاری، رانندگان و راکبان نیز موظف‌اند متناسب با نوع وسیله نقلیه‌ای که از آن استفاده می‌کنند، گواهینامه رانندگی معتبر و مجاز دریافت کنند و هیچ وسیله نقلیه موتوری از این الزامات قانونی مستثنا نیست.
وی با اشاره به فراهم ‌شدن امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت سبک برای نوجوانان از سن ۱۶سالگی گفت: پلیس راهور با ایجاد ظرفیت آموزشی در آموزشگاه‌های رانندگی، این امکان را فراهم کرده است تا متقاضیان واجد شرایط از سن ۱۶سالگی با طی مراحل قانونی و آموزشی، شامل آموزش مقررات و آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و همچنین آموزش عملی، پس از احراز شرایط لازم گواهینامه متناسب با موتورسیکلت سبک را دریافت کنند.
جانشین پلیس راهور تصریح کرد: بنابراین، ادعاهایی مبنی بر اینکه برخی موتورسیکلت‌ها برای تردد در معابر نیازی به پلاک یا گواهینامه ندارند، مبنای قانونی ندارد و صرفاً در قالب تبلیغات مطرح می‌شود.
کرمی‌اسد تأکید کرد: شهروندان نباید تحت تأثیر چنین تبلیغاتی قرار بگیرند و با تصور معافیت از الزامات قانونی، اقدام به خرید یا استفاده از این وسایل نقلیه کنند؛ چراکه تردد بدون پلاک و گواهینامه مجاز می‌تواند موجب مواجهه با تخلفات و مسئولیت‌های قانونی شود.

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