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کد خبر: ۳۴۱۰۲۹
تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۴
سرویس کیهان » اخبار
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وزیر آموزش ‌و پرورش:

میدان اصلی جنگ دشمن، مدارس کشور است

وزیر آموزش‌ و پرورش گفت: میدان اصلی جنگ دشمن، مدارس کشور و اذهان جوانان و نوجوانان است.
به گزارش ایرنا، علیرضا کاظمی روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت هفته بسیج دانش‌آموزی در بهشت‌زهرا(س) تهران اظهار داشت: ما ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید را تقدیم انقلاب کرده‌ایم و هرگز فراموش نمی‌کنیم که بخش بزرگی از بار جنگ تحمیلی بر دوش دانش‌آموزان دلاوری همچون شهید حسین فهمیده و شهید شمسی بود.
کاظمی، با اشاره به شهید آوین امیرکاشانی افزود: این دانش‌آموز خردسال کلاس اول ابتدایی که آرزوی شهادت داشت و خداوند این آرزو را برای او محقق کرد. دست‌نوشته‌های این دانش‌آموز را در اتاق خود قاب گرفته‌ام و همواره این موضوع را یادآوری می‌کنم که خداوند چگونه انسان‌ها را، حتی در سنین کم و کودکی، برای خود برمی‌گزیند.
وی ادامه داد: ما در هفته استکبارستیزی و هفته بسیج دانش‌آموزی، با تمامی شهدای دانش‌آموز، فرماندهان شهید، دانشمندان شهید و امام شهیدمان پیمان می‌بندیم که راه شهیدان را آن‌گونه که شایسته و بایسته است، ادامه دهیم و دانش‌آموزان ما در مراسم ۱۳ آبان امسال نشان خواهند داد که چگونه در میدان حضور دارند و در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند.
وزیر آموزش‌وپرورش تأکید کرد: میدان اصلی جنگ دشمن، مدارس کشور و اذهان جوانان و نوجوانان است و شما دانش‌آموزان، فرماندهان این میدان بزرگ هستید. هرگز فراموش نکنید که مسئولیت سنگینی بر دوش شما قرار دارد و باید با آگاهی، ایمان و احساس مسئولیت، در مسیر حفظ ارزش‌ها و پاسداری از آینده کشور گام بردارید.
کاظمی گفت: باید هوشیار و مراقب باشیم، غافلگیر نشویم و از تلاش و حرکت بازنمانیم. لازم است هر روز توانمندی‌های خود را افزایش دهیم و سازماندهی‌های جدیدی در تشکیلات خود ایجاد کنیم.
در این مراسم که با حضور شماری از فرماندهان سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین برگزار شد، علیرضا زاکانی، شهردار تهران هم در سخنانی با تأکید بر نقش نوجوانان در آینده کشور گفت: دوران دانش‌آموزی فرصت خودسازی، تحول‌آفرینی و آماده‌ شدن برای میدان‌های بزرگ‌تر است و نوجوانان می‌توانند در مسیر ساخت ایران قوی و تحقق تمدن نوین اسلامی نقش‌آفرینی 
کنند.
در مراسم بزرگداشت سالروز شهادت شهید حسین فهمیده، تجدید بیعت ۶۰۰ فرمانده واحد بسیج دانش‌آموزی با شهدا، امام و رهبر شهید نیز انجام شد.

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