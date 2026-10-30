کره‌شمالی رزمایش مشترک آمریکا و کره‌جنوبی را محکوم کرد؛ ‌همچنین سئول خبر داد پیونگ‌سانگ بیش از ۱۰ موشک بالستیک کوتاه‌بُرد به سمت «دریای شرقی» (دریای ژاپن) شلیک کرد.

وزارت دفاع کره‌شمالی، جمعه، گفت: سئول با هم‌دستی واشنگتن، در حال تشدید تنش‌ها در مرز است. به گزارش مهر به نقل از رویترز، ستاد مشترک ارتش کره‌جنوبی اعلام کرد: کره‌شمالی، پنجشنبه، حدود ۱۰ موشک بالستیک کوتاه‌برد به سمت دریا در ساحل شرقی خود شلیک کرد. براساس بیانیه این ستاد، موشک‌ها حدود ساعت ۱۲:۳۰ ظهر به وقت محلی از منطقه‌ای در نزدیکی وونسان، در ساحل شرقی کره‌شمالی شلیک شدند. ارتش کره‌جنوبی اعلام کرد نظارت بر تحولات را تشدید کرده و برای مقابله با احتمال شلیک‌های بیشتر در حالت آماده‌باش قرار دارد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که کره‌جنوبی، آمریکا و دیگر شرکای همسو، بر تعهد خود نسبت به خلع سلاح اتمی کره‌شمالی تأکید کردند.