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کد خبر: ۳۴۱۰۲۵
تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۴
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پیام «کیم» به آمریکا و کره‌جنوبی با شلیک 10 موشک بالستیک به دریای ژاپن

کره‌شمالی رزمایش مشترک آمریکا و کره‌جنوبی را محکوم کرد؛  ‌همچنین سئول خبر داد پیونگ‌سانگ بیش از ۱۰ موشک بالستیک کوتاه‌بُرد به سمت «دریای شرقی» (دریای ژاپن) شلیک کرد.
وزارت دفاع کره‌شمالی، جمعه، گفت: سئول با هم‌دستی واشنگتن، در حال تشدید تنش‌ها در مرز است. به گزارش مهر به نقل از رویترز، ستاد مشترک ارتش کره‌جنوبی اعلام کرد: کره‌شمالی، پنجشنبه، حدود ۱۰ موشک بالستیک کوتاه‌برد به سمت دریا در ساحل شرقی خود شلیک کرد. براساس بیانیه این ستاد، موشک‌ها حدود ساعت ۱۲:۳۰ ظهر به وقت محلی از منطقه‌ای در نزدیکی وونسان، در ساحل شرقی کره‌شمالی شلیک شدند. ارتش کره‌جنوبی اعلام کرد نظارت بر تحولات را تشدید کرده و برای مقابله با احتمال شلیک‌های بیشتر در حالت آماده‌باش قرار دارد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که کره‌جنوبی، آمریکا و دیگر شرکای همسو، بر تعهد خود نسبت به خلع سلاح اتمی کره‌شمالی تأکید کردند.

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