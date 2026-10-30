مشهد- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) با بیان اینکه در دنیا ۲۲هزار کیلومتر خطوط قطار شهری اجرا شده که نیمی از آن مربوط به چین است، گفت: در ایران ۵۰۰ کیلومتر شبکه مترو اجرا شده و بخشی از آن در دست ساخت است و همچنان باید توسعه یابد.

به گزارش ایرنا، محمد رستمی در مراسم آغاز عملیات اجرایی بخش دوم خط سوم مترو مشهد افزود: در ابتدای اجرای خطوط مترو در کشور حتی پیچ‌های مورد استفاده غیربومی بود اما در ادامه طرح قطار شهری تهران طرح بومی‌سازی اجرا شد و اکنون پروژه قطار شهری مشهد به‌صورت بومی در حال انجام است.

وی اضافه کرد: پروژه خطوط قطار شهری در مشهد پیشرفت خوبی دارد حال آنکه در برخی کلان‌شهرها که ساخت مترو را با مشهد آغاز کرده‌اند، هنوز یک کیلومتر خط بهره‌برداری نشده است.

وی گفت: در مشهد ۶۰ کیلومتر خط مترو با ۷۵ درصد پیشرفت و نیز ۲۸ ایستگاه توسط قرارگاه اجرا شده یا در دست ساخت است.

مدیرعامل هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) ادامه داد: در مجموع در اجرای طرح‌های زیربنایی به خودکفایی خوبی رسیده‌ایم و در این راستا نخستین پالایشگاه تولید بنزین ایرانی با ظرفیت تولید ۱۴ میلیون لیتر در دست ساخت است و بخش اول آن تا پایان سال بهره‌برداری می‌شود.

رستمی گفت: راه‌آهن چابهار- زاهدان نیز با ریل ایرانی تا پایان سال بهره‌برداری می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز اظهار کرد: یکی از رویکردهای اساسی شورای ششم اجرای کامل سند حمل‌ونقل و ترافیک مشهد مقدس بود که با مشارکت مشاوران و تصویب در شورای عالی ترافیک و شورای عالی شهرسازی ابلاغ شد.

مهدی ناصحی افزود: یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح توسعه زیرساخت‌های مرتبط با قطار شهری است که موردتوجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: اکنون حدود ۴۵ کیلومتر از ۹۰ کیلومتر پیش‌بینی‌شده خطوط قطار شهری مشهد اجرا شده است.

رئیس شورای شهر مشهد اظهار کرد: تلاش می‌شود تا پایان این دوره ضلع مسیر غربی خط سوم اجرا شود.

امام جمعه مشهد نیز در این مراسم اظهار کرد: در شرایط جنگی کشور اجرای طرح‌های عمرانی امیدآفرین است. شهرداری در مسیر توسعه حمل‌ونقل در همه ابعاد موفق بوده است.

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی افزود: در این دوره مدیریت شهری در مشهد اقدامات خوبی صورت گرفت که احداث بوستان جهانشهر و انجام خطوط مترو از آن جمله است.

وی اضافه کرد: خط سوم مترو مشهد به‌دلیل اتصال با حرم رضوی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و خدمت به امام هشتم، محور این طرح است.

امام جمعه مشهد ابراز امیدواری کرد: با پیگیری استاندار اقدامات لازم برای تأمین واگن‌های موردنیاز مترو مشهد انجام و کمبود در این بخش برطرف می‌شود.