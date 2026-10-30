مشهد- خبرنگار کیهان:

مدیر روابط عمومی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان‌رضوی گفت: زائرانی که در طول اقامت خود در مشهد با اتمام سهمیه بنزین یا بروز مشکل در کارت سوخت شخصی مواجه می‌شوند، می‌توانند پس از بررسی شرایط و احراز نیاز به سوخت، از طریق کارت سوخت اضطراری به میزان نیاز بنزین دریافت کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان‌رضوی؛ مهدی مجرمی، افزود: در حال حاضر همه جایگاه‌های عرضه سوخت سطح شهر به مسافران و زائران خدمات‌ می‌دهند اما به‌زودی جایگاه‌های عرضه سوخت مشخصی برای ارائه این خدمت به زوار و مسافران اختصاص می‌یابد که اسامی و نشانی آنها در روزهای آتی اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به تخصیص ۵۰ لیتر سهمیه بنزین با نرخ سوم به کارت‌های سوخت شخصی مالکان خودرو در سراسر کشور، زائران و مسافرانی که به استان‌های مشمول اجرای این طرح از جمله خراسان‌رضوی سفر می‌کنند، می‌توانند از سهمیه مذکور برای تأمین سوخت خود استفاده کنند.

مدیر روابط عمومی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان‌رضوی همچنین اظهار کرد: در جایگاه‌های بین‌راهی نیز هیچ مشکلی برای تأمین بنزین خودروهای مسافران وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در تأمین سوخت خودرو شهروندان مشهدی نیز مشکلی نیست و خدمات‌دهی در جایگاه‌ها با قوت ادامه دارد.