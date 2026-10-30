فرماندار تالش از قهرمان پاراارگومتر روئینگ کشور تجلیل کرد

تالش- خبرنگار کیهان:

فرماندار تالش، با حضور جمعی از مسئولان شهرستان، از آرمین کباری شیرآباد، افتخارآفرین مسابقات پاراارگومتر روئینگ قهرمانی کشور تجلیل کرد.

رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشدار و امام جمعه حویق، جانشین فرماندهی انتظامی و رئیس اداره ورزش و جوانان، از آرمین کباری شیرآباد، ورزشکار شایسته شهرستان، به پاس کسب مقام در مسابقات پاراارگومتر روئینگ قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی تقدیر کرد.

ضمن قدردانی از تلاش، اراده و پشتکار این ورزشکار، بر حمایت و فراهم‌سازی زمینه درخشش جوانان شهرستان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی تأکید شد.

آرمین کباری شیرآباد در مسیر آمادگی برای اعزام به مسابقات پاراآسیایی قرار داردو امید می‌رود با تداوم تلاش و حمایت‌های لازم، نماینده‌ای شایسته برای ورزش شهرستان تالش و استان گیلان در میادین بین‌المللی باشد.