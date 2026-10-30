شيراز- خبرنگار كيهان:

دكتر اسدی، شهردار شیراز از احداث باغ اختصاصی بانوان در بوستان صنوبر منطقه ۲ شهرداری شیراز خبر داد؛ پروژه‌ای فرامنطقه‌ای که با امکاناتی چون کتابخانه، زمین‌های ورزشی، فضای بازی کودکان، فضای سبز گسترده و...، گامی بلند در مسیر تحقق عدالت فضایی و ارتقای کیفیت زندگی بانوان شیرازی است.

در راستای توسعه زیرساخت‌های اختصاصی بانوان، تقویت نشاط اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، شهرداری شیراز احداث باغ بانوان در منطقه ۲ این کلان‌شهر را در دستور کار قرار داده است؛ پروژه‌ای که به گفته شهردار شیراز، فراتر از یک پروژه عمرانی، نماد یک شهر مدرن و عدالت‌محور است.

شهردار شیراز با تأکید بر اینکه توسعه فضاهای اختصاصی بانوان، توزیع عادلانه امکانات شهری و فراهم‌کردن بستر مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی از رویکردهای اصلی مدیریت شهری است، اظهار داشت: پروژه احداث باغ بانوان بوستان صنوبر در منطقه ۲ شهرداری شیراز با هدف ایجاد فضایی ایمن و متناسب با نیازهای بانوان و افزایش فرصت‌های حضور و مشارکت اجتماعی آنان در حال اجراست.

وی افزود: این پروژه با تکمیل و بهره‌برداری، می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های رفاهی و فرهنگی و ارتقای نشاط اجتماعی در محلات کمک کند و ظرفیتی ارزشمند در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی خواهد بود.

اسدی با اشاره به ابعاد فراتر از عمرانی این پروژه تصریح کرد: احداث باغ بانوان در بوستان صنوبر، فرصتی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، ورزشی و مهارت‌آموزی بانوان است. هدف آن است که این مجموعه به فضایی پویا برای حضور و مشارکت اجتماعی بانوان تبدیل شود و با هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط، زمینه برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی متناسب با نیازهای آنان فراهم شود.

وی این پروژه را در راستای توسعه متوازن خدمات شهری با محوریت نیازهای محلات دانست و خاطرنشان کرد: برای مدیریت شهری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه احداث آن، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی در شهر شیراز و به‌ویژه محلات کم‌برخوردار را به همراه خواهد داشت.

شهردار شیراز با اشاره به نقش محوری زنان در کانون خانواده و جامعه گفت: زنان نقش تأثیرگذاری را در کانون خانواده و جامعه ایفا می‌کنند؛ بنابراین اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش نشاط آنها امری ضروری است. یکی از اهداف اصلی احداث پارک بانوان در منطقه ۲، افزایش نشاط اجتماعی به‌ویژه نشاط بانوان است.

اسدی ادامه داد: تلاش ما بر این است تا با ایجاد چنین زیرساخت‌هایی، تفریح‌های سالم ویژه بانوان را که در جامعه کم است، در شهر شیراز گسترش دهیم. این خود می‌تواند عاملی برای نشاط و شادابی هرچه بیشتر بانوان باشد و تأثیرات مثبت بسیاری را به‌دنبال داشته باشد.

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تحرک بانوان اشاره کرد و گفت: امروزه متأسفانه بنا به دلایل مختلف، زنان تحرک چندانی ندارند که این خود می‌تواند عاملی برای بیماری افسردگی و مواردی از این دست شود. انتظار می‌رود با افزایش تعداد پارک‌های بانوان، شاهد تکاپوی هرچه بیشتر بانوان باشیم که این خود می‌تواند منجر به افزایش شادی و نشاط جامعه نیز شود.

وی با تأکید بر اهمیت ایجاد فضاهایی همچون پارک‌های موضوعی بانوان برای افزایش تعاملات اجتماعی زنان افزود: گسترش فضاهای فرهنگی و ورزشی ویژه بانوان برای مدیریت شهری شیراز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. عقیده دارم ساخت مکان‌هایی ویژه زنان و دختران که بتوانند در آنها به فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی بپردازند، از نیازهای اساسی جامعه بوده و پیگیری احداث این مکان‌ها در شهر شیراز در جهت افزایش رفاه بانوان اولویت

دارد.

اسدی با بیان اینکه بانوان شایستگی بهره‌مندی از بهترین امکانات را دارند، تصریح کرد: بانوان ما این شایستگی را دارند تا از بهترین امکانات بهره‌مند شوند و استحقاق این را دارند تا خدمات ویژه‌ای به آنها ارائه شود. ایجاد باغ‌های بانوان، پاسخی به نیاز روزافزون بانوان برای حضور فعال و امن در فضاهای شهری است؛ این باغ بستری برای ورزش، تقویت روابط اجتماعی و افزایش نشاط جمعی فراهم خواهد کرد و در واقع نماد یک شهر مدرن و عدالت‌محور است.