از خونخواهی تا نظم نوین جهانی نقشه راه جشنواره هفدهم عمار

جشنواره مردمی فیلم عمار در دوره هفدهم، «بعثت ملت - ایران ابرقدرت» را به‌عنوان شعار خود برگزیده و با تعیین محورهایی چون خونخواهی، دفاع مقدس سوم، تقابل با غرب و روایت پیشرفت ایران، تصویری از موضوعات مورد انتظارش از سینمای انقلاب اسلامی ارائه کرده است. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار، فراخوان هفدهمین دوره این رویداد سینمایی را با شعار «بعثت ملت - ایران ابرقدرت» منتشر کرد. فیلم‌سازان و علاقه‌مندان تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را در بخش‌های رقابتی ثبت‌نام و به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. این دوره علاوه بر بخش رقابتی، بخش‌های «فیلم‌ما»، اکران مردمی و جوایز مردمی را نیز در بر می‌گیرد. در فراخوان امسال، تحولات سیاسی و نظامی اخیر ایران، مقاومت در برابر فشارهای خارجی، شهادت رهبر انقلاب، جنگ اقتصادی و فرهنگی، عدالت اجتماعی و پیشرفت علمی کشور در شمار محورهای اصلی تولید آثار قرار گرفته‌اند. دبیرخانه جشنواره، شعار این دوره را ناظر به نقش مردم در تحولات اخیر کشور دانسته و بر روایت حضور و حمایت مردمی، مقاومت ایران در برابر قدرت‌های خارجی و بازتاب این تحولات در عرصه هنر تأکید کرده است.

تنوع قالب‌ها و موضوعات رقابتی

بخش رقابتی هفدهمین جشنواره عمار، قالب‌های متنوعی از جمله فیلم داستانی کوتاه و بلند، مستند، پویانمایی، نماهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه‌های اینترنتی، ولاگ، کلیپ، آثار ویدئویی تولیدشده با هوش مصنوعی و فیلم‌نامه را شامل می‌شود. فیلم‌نامه‌های داستانی، طرح و سیناپس، آثار مربوط به مجموعه‌های تلویزیونی و پویانمایی و طرح فیلم‌نامه مستند نیز امکان حضور در این بخش را دارند. موضوعات پیشنهادی فراخوان در چند محور دسته‌بندی شده‌اند؛ از جمله «بعثت خونخواهی»، «امام شهید»، «نهضت جهانی مستضعفین»، «گذار به نظم جدید جهانی»، «دفاع مقدس سوم»، «عدالت»، «رویای ایرانی»، «حافظه ملی»، «جنگ اقتصادی»، «جنگ فرهنگی» و «دژ دانش». در این محورها، موضوعاتی همچون روایت شهدای جنگ، جنایت‌های جنگی آمریکا در ایران، دستاوردهای محور مقاومت، نقش ایران در تحولات جهانی، مبارزه با فساد و تبعیض، پیشرفت علمی و فناوری، تولید و کارآفرینی و هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه مورد توجه قرار گرفته‌اند. در فراخوان همچنین از بخشی ویژه با عنوان «ملتِ مبعوث» نام برده شده که جزئیات آغاز آن قرار است در ادامه اعلام شود. روایت نقش مردم در تحولات سیاسی، همکاری‌های اجتماعی در دوران جنگ، فعالیت گروه‌های مردمی و دانشجویی و تلاش برای حل مسائل جامعه از جمله موضوعات پیش‌بینی‌شده برای این بخش است.

توجه ویژه به فیلم‌سازان نوجوان و اکران مردمی

بخش «فیلم‌ما» با هدف حمایت از نهضت فیلم‌سازان نوجوان برگزار می‌شود. نوجوانان حداکثر ۱۸ سال می‌توانند با دوربین یا تلفن همراه و متناسب با موضوعات فراخوان، آثار خود را تولید و به‌صورت مستقل در رقابت شرکت کنند. اکران مردمی نیز همچنان یکی از بخش‌های اصلی جشنواره عمار است. در این بخش، فعالان فرهنگی، دانشجویان، دانش‌آموزان، مساجد، هیئت‌های مذهبی و دیگر گروه‌های مردمی می‌توانند برای نمایش آثار در شهرها و روستاهای کشور ثبت‌نام کنند. طبق اعلام دبیرخانه، در دوره پیش رو، نمایش فیلم در میدان‌ها و خیابان‌های سراسر کشور از اولویت‌های شبکه اکران مردمی خواهد بود. بخش جوایز مردمی نیز امکان حمایت مادی یا معنوی افراد، مؤسسات و تشکل‌ها از فیلم‌سازانی را فراهم می‌کند که به دغدغه‌های مورد نظر آنان پرداخته‌اند.

مهلت ارسال آثار تا پایان آبان

بر اساس مقررات اعلام‌شده، ثبت‌نام آثار از طریق تارنمای جشنواره به نشانی ammarfilm.ir و دریافت کد پیگیری الزامی است. آثار باید برای نخستین‌بار در این جشنواره شرکت کنند و تنها تولیدات سال ۱۴۰۳ و سال‌های پس از آن پذیرفته می‌شوند. مهلت ثبت‌نام و تحویل آثار ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است. نمایش مرکزی آثار به‌صورت حضوری و نمایش برخط آثار منتخب برای دی‌ماه ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده و اکران‌های مردمی آثار منتخب نیز از دی‌ماه امسال تا پاییز ۱۴۰۶ در شهرها و روستاهای کشور ادامه خواهد داشت.