مبارزه با فساد و اخلالگران امنیت، قاطع و جدی است

قائم‌شهر- خبرنگار کیهان:

رئیس کل دادگستری مازندران در آیین معارفه و تکریم دادستان قائم‌شهر از عزم جدی دستگاه قضایی استان در برخورد با غارتگران و مفسدان اقتصادی و اخلالگران امنیت و آرامش مردم خبر داد.

عباس پوریانی با تجلیل از سرداران و بیش از ۱۰۰۰ شهید شهرستان قائم‌شهر در دفاع مقدس، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی را مرهون مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های شهدا دانست که در این مسیر وظایف قضات و دستگاه قضایی در اجرای عدالت بسیار سنگین خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران، مقوله امنیت را به‌عنوان نیاز و مطالبه اساسی ملت بسیار مهم و حائز اهمیت دانست و تأکید کرد: وظایف دادستانی، قضات و ضابطین قضایی است که افرادی در جامعه ناامنی می‌کنند، برخورد قاطع و جدی داشته باشند. پوریانی با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های توسعه‌ای مازندران در حوزه گردشگری و اقتصادی، تأمین امنیت برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از اهم وظیفه دستگاه‌های اجرایی و قضایی دانست و خاطرنشان کرد: همه مسئولان و دستگاه‌های مرتبط وظیفه دارند ضمن رفع موانع تولید زمینه جذب سرمایه‌گذاران برای توسعه سرمایه‌گذاری و تولید اشتغال در این استان را فراهم کنند. رئیس کل دادگستری مازندران، تعلل و تأخیر در روند اجرای برخی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی چون آزادراه قائم‌شهر به نکا و فرار بعضی از سرمایه‌گذاران از مازندران به استان‌های همجوار به خاطر بوروکراسی سخت اداری را از چالش‌های موجود در این استان برشمرد که همه دستگاه‌ها بایستی به‌گونه‌ای عمل کنند که سرمایه‌گذار با سهولت و آرامش خاطر و امنیت لازم در این استان سرمایه‌گذاری کند.

پوریانی، تعیین تکلیف مالکیت و احیای نوسازی صنعت نساجی مازندران و رفع تصرف حریم ساحلی و برخورد با متجاوزان و غارتگران به اموال عمومی و رفع موانع در اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی را از دستاوردهای دستگاه قضایی در حمایت از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان برشمرد.

مبارزه با فساد و مفسدین، نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی به ترک فعل مسئولین از مطالبات جدی مردم از دستگاه‌های قضایی است.

در ادامه آیت‌الله معلمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم‌شهر، مبارزه اثرگذار با فساد و مفسدین و سوءاستفاده‌کنندگان در شرایط جنگی و برخورد قاطع و عبرت‌آموز و بازدارنده و نظارت بر حسن اجرای قوانین و انجام بازرسی‌های مستمر و رسیدگی به ترک فعل مسئولین به‌عنوان جرم را از مطالبات جدی مردم از دستگاه قضایی در احیا و اقامه و گسترش عدالت برشمرد که تحقق آن‌ها موجب افزایش سرمایه اجتماعی خواهد شد.

در پایان این مراسم محمد باقری به‌عنوان دادستان جدید قائم‌شهر معرفی و از خدمات علی نیازی، دادستان سابق این شهرستان، قدردانی شد.