شهردار جونقان هدف گلوله قرار گرفت و به قتل رسید

شهرکرد- خبرنگار کیهان:

معاون سیاسی و امنیتی استاندار چهارمحال‌ و بختیاری گفت: اسماعیل اسلامی باباحیدری شهردار جونقان از توابع شهرستان فارسان هدف سوءقصد مسلحانه قرار گرفته و به‌خاطر اصابت گلوله جان خود را از دست داده است.

عبدالعلی ارژنگ افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این حادثه ابعاد امنیتی نداشته است.

وی تاکنون جزئیات بیشتری درباره چگونگی وقوع حادثه و هویت عامل یا عاملان این سوءقصد اعلام نکرد.

همچنین پایگاه خبری پلیس در چهارمحال‌وبختیاری گزارش داد که در پی وقوع حادثه قتل شهردار جونقان، سردار حسین امجدیان فرمانده انتظامی این استان، دستور ویژه‌ای برای پیگیری موضوع و بررسی ابعاد مختلف این پرونده با هدف کشف حقیقت و شناسایی عامل یا عاملان این جنایت صادر کرد.

این پایگاه خبری افزوده است: مأموران انتظامی و تیم‌های تخصصی پلیس با جدیت در حال بررسی موضوع و انجام اقدامات قانونی و تخصصی برای روشن‌شدن ابعاد حادثه هستند.