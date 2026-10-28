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کد خبر: ۳۴۰۹۸۶
تاریخ انتشار : ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۲
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چهارمحال و بختیاری در روزهای فاطمیه میزبان ۶ شهید گمنام می‌شود

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
 مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت چهارمحال و بختیاری گفت: این استان در روزهای آینده و هم‌زمان با گرامیداشت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، میزبان ۶ شهید گمنام خواهد بود.
سرهنگ پاسدار اکبر ترکی در شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت چهارمحال و بختیاری افزود: در روزهای آینده و هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، این استان با حضور شهدای عالی‌مقام گمنام، فضای عطرآگینی پیدا خواهد کرد و برنامه‌های استقبال و حضور این عزیزان در مجالس عزاداری بی‌بی دوعالم پیش‌بینی شده است.
ترکی اضافه کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، روز ۲۲ آبان‌ماه و هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، آیین تشییع و تدفین پیکرهای مطهر دو شهید از ۶ شهید گمنام برگزار خواهد شد. 

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