مشوق 14 تریلیون دلاری ترامپ برای ترغیب پوتین به صلح با اوکراین!

رئیس‌جمهور آمریکا پس از فروختن زلنسکی، این بار با هدف ترغیب همتای روس خود برای آمدن به پای میز مذاکره، مجموعه‌ای از مشوق‌های اقتصادی بالقوه با مسکو به ارزش ۱۴ تریلیون دلار را ارائه کرده است.

افزایش شدید قیمت سوخت در آمریکا در نتیجه جنگ علیه ایران و بسته‌شدن تنگة هرمز و از آن‌سو، حملات متقابل یمن به زیرساخت‌های نفتی عربستان ترامپ را مجبور کرده است که اوکراین متحد خود در شرق اروپا را رها کرده و تحریم‌ها علیه بخش سوخت روسیه را- حتی آنهائی را که یک‌ماه از تصویب‌شان گذشته بود- تعلیق کند. ترامپ در ادامه به زلنسکی هشدار داد که حق ندارد به بخش انرژی روسیه حمله کند، دستوری که باعث خشم اروپا و اوکراین شده است. البته این پایان خیانت آمریکا به اوکراین نبود. دولت آمریکا همچنین از ارسال پاتریوت به اوکراین خودداری می‌کند؛ مسئله‌ای که باعث شده اوکراینی‌ها کاملاً مقابل حملات هوائی روسیه بی‌دفاع شوند.

گزارش‌های جدید نیز حاکی است ترامپ تحرکات خود را برای پایان دادن به جنگ اوکراین به نفع روسیه شدت بخشیده است. رئیس‌‎جمهور آمریکا بامداد دیروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران در تگزاس، بدون ارائه جزئیات، از احتمال برگزاری دیداری میان ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با هدف تلاش برای پایان جنگ خبر داد. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که ترامپ در جمع خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم در رابطه با روسیه و جنگ روسیه و اوکراین پیشرفت زیادی داشته‌ایم.»

همزمان روزنامه فایننشال تایمز هم در گزارشی نوشت کاخ سفید به‌منظور ترغیب پوتین برای آمدن به پای میز مذاکره، پیشنهاد از سرگیری روابط تجاری پس از جنگ را با مسکو مطرح کرده است. به نوشته این روزنامه، واشنگتن و مسکو در حال بررسی بازگشت احتمالی شرکت‌های آمریکایی به بازار نفت روسیه به‌عنوان بخشی از مذاکرات گسترده‌تر برای پایان جنگ در اوکراین هستند. به گزارش ایرنا به نقل از فایننشال تایمز، کاخ سفید و کرملین پیشنهاد داده‌اند که پس از پایان جنگ، سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی و روسی در سواحل «ساخالین» در نزدیکی جزیره‌ای در خاور دور از سر گرفته شود. این روزنامه همچنین اضافه کرد که دو طرف در حال گفت‌وگو بر سر حضور شرکت‌های بزرگ آمریکایی در طرحی برای از سرگیری فروش نفت روسیه به اروپا از طریق خط لوله «دروژبا» هستند.

فایننشال تایمز این را هم نوشته است که استیو ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ در اوایل ماه سپتامبر (شهریور) در دیداری با پوتین در «سن پترزبورگ» در مورد معاملات تجاری بالقوه با وی گفت‌وگو کرده است. ویتکاف حتی در سفر هفته گذشته خود به مسکو نیز در میان یادداشت‌هایش عبارت «توافق‌های تجاری» را قید کرده بود که از دید عکاسان حاضر در کرملین مخفی نماند.

این روزنامه در عین حال تأکید کرده است: به‌رغم تلاش‌های آمریکا، بسیاری از قراردادهای مورد بحث به‌دلیل مخالفت پوتین با تغییر موضع خود در قبال نحوه پایان جنگ و احتیاط شرکت‌های آمریکایی برای ورود دوباره به بازار روسیه، با موانع بسیاری رو‌به‌رو هستند. در بخش دیگری از گزارش فایننشال تایمز، با تأکید بر اینکه در توافق‌های مطرح شده میان واشنگتن- مسکو، اثری از حضور اروپا و اوکراین دیده نمی‌شود، آمده است: در صورت عملی شدن این قراردادها، تغییر چشمگیری در روابط مسکو با غرب پس از سال‌ها انزوا به وجود خواهد آمد. در این مطلب با یادآوری حضور جرد کوشنر داماد ترامپ و ویتکاف در مذاکرات با مسکو که با عنوان طرح صلح اوکراین آغاز شد، آمده است: این دو فرستاده ترامپ اواخر سال گذشته میلادی در دیدار با کریل دیمیتریف نماینده ویژه پوتین در امور اقتصادی چارچوب یاد شده را مطرح کردند. دیمیتریف هم ارزش این طرح‌های بالقوه را در ماه فوریه (بهمن ۱۴۰۴) ۱۴ تریلیون دلار برآورد کرد. اما تلاش‌ها اندکی بعد به‌دلیل مخالفت اوکراین با ارائه امتیازات ارضی به روسیه متوقف شد.