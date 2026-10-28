منابع خبری گزارش دادند نظامیان رژیم آپارتاید اسرائیل با ورود به خانه‌های مردم در سوریه اقدام به تفتیش منازل آنها می‌کنند.

خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه به نقل از الاخباریه سوریه نوشت، نظامیان رژیم صهیونیستی به‌همراه هفت خودرو نظامی وارد روستای المعلقه در استان قنیطره شده و در نزدیکی مسجد این روستا مستقر شده‌اند. این نظامیان اقدام به تفتیش منازل این روستاییان کرده‌اند. کاربران شبکه‌های اجتماعی حتی از بازداشت جوان سوری توسط این نظامیان خبر داده‌اند. برخی کاربران فضای مجازی همچنین اعلام کرده‌اند برای نخستین‌بار در تاریخ سوریه، انتخابات کنست رژیم صهیونیستی در خاک این کشور برگزار شده است. خبر دیگر نیز آنکه نیروهای اشغالگر صهیونیستی صبح دیروز به روستای «مجدولیه» در حومه قنیطره در جنوب سوریه تجاوز کرده و با ایجاد ایست بازرسی موقت، عابران را تفتیش کردند.