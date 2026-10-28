از ریزش ۱۵ کرسی ائتلاف نتانیاهو تا کابوس شکست انتخاباتی ترامپ

انتخابات رژیم صهیونیستی از ناکامی بزرگ نتانیاهو و عقبگرد ائتلاف او حکایت می‌کند. همین سرنوشت می‌تواند هفته بعد در انتخابات کنگره، برای ترامپ و متحدان جمهوری‌خواهش هم تکرار شود.

ریزش ۱۵ کرسی ائتلاف نتانیاهو در اثر جنگ

نتانیاهو از جنگ علیه ایران به‌عنوان دستاوردی بزرگ و خیره‌کننده یاد می‌کرد. اما نتایج اعلام‌شده انتخابات روز سه‌شنبه نشان می‌دهد ائتلاف او با کسب ۵۳ کرسی کنست، نه‌تنها نتوانسته‌اند به نصاب ۶۱ کرسی برای تشکیل دولت جدید برسند، بلکه ۱۵ کرسی را هم از دست داده‌اند.

نقدترین نتیجه انتخابات اسرائیل این است که موقعیت نتانیاهو و ائتلاف حامی او، در مقایسه با قبل از جنگ منطقه، تضعیف و دچار افول قابل‌توجه شده است.

جنگ علیه ایران نتوانست موقعیت او را نزد صهیونیست‌ها و در پارلمان بهبود ببخشد، بلکه تضعیف هم کرد. هرچند که نتانیاهو با جنگ‌افروزی و ایجاد بحران‌های امنیتی پیاپی، توانسته از پیگرد قضایی در داخل رژیم (پرونده فساد) فرار کند و تا وقتی که ولو موقتاً نخست‌وزیر باشد، از این حاشیه امنیت برخوردار است.

الیزابت تسورکوف، پژوهشگر اسرائیلی درباره نتانیاهو می‌گوید: «نتایج فعلی، پایین‌ترین تعداد کرسی‌های ائتلاف او از سال ۱۹۹۶، و برابر با تعداد کرسی‌های ائتلاف وی در انتخابات سال ۱۹۹۹ است که در آن شکست خورد».

دنیس راس، دیپلمات ارشد و سابق آمریکایی، هم گفت: دولت نتانیاهو ۶۸ کرسی داشت، اما طبق نظرسنجی پای صندوق‌ها، ائتلاف او ۵۰ کرسی به دست آورده و ۷۰ کرسی در اختیار مخالفان قرار دارد. این نشان‌دهنده رد گسترده دولت کنونی از سوی افکار عمومی است».

قمار ترامپ، برگ برنده را به ایران داد: ابرقدرتی!

در آمریکا، سارا پِین، استاد تاریخ و استراتژی کلان «کالج جنگ نیروی دریایی ایالات متحده» تأکید کرد: ایالات متحده در مواجهه با ایران دچار خطای محاسباتی سرنوشت‌ساز شده است؛ تهران یک «گزینه ابرقدرتی» در دست دارد: بستن تنگه هرمز و گروگان گرفتن کل اقتصاد جهان؛ خطایی که آمریکا مرتکب شد باعث شد ایران هرگز این ابزار را فراموش نکند. جریان آزاد تجارت در تنگه هرمز برای همیشه تمام شده است؛ پیش از این جنگ، عبور کشتی‌ها مسئله نبود، اما اکنون این ایران است که شرایط عبور و مرور در تنگه هرمز را تعیین می‌کند. حمله به رهبری ایران و خانواده وی، جان مسئولان و مقامات غربی را برای همیشه به خطر انداخته است؛ ایرانی‌ها حافظه تاریخی طولانی و فرهنگ پاسخ متقابل دارند.

پیشدستی ترامپ به باخت احتمالی:

ممکن است تقلب شود!

در آمریکا نه رقیب دولت، بلکه رئیس‌جمهور برای چندمین بار در ادعای تقلب در انتخابات هفته آینده کنگره می‌دمد.

ترامپ و حامیانش، شش سال قبل هم مدعی تقلب در انتخابات شدند، آمریکا را دوپاره کردند و به آشوب کشاندند، و طرفدارانش تا مرز اشغال ساختمان کنگره پیش رفتند. حالا یک هفته مانده به انتخابات کنگره، ترامپ برای قبول نتایج شرط گذاشته و می‌گوید که نتایج را در صورتی خواهد پذیرفت که اگر انتخابات، سالم برگزار شود(!)

اما او چرا بذر شبهه تقلب را می‌پراکند؟ طبق نظرسنجی‌های گوناگون، ۶۵ تا ۷۵ درصد مردم آمریکا از جنگ علیه ایران ناراضی هستند، چرا که تأثیر بسیار ناگواری بر معیشت آن‌ها داشته است. برآورد جدید فاکس‌نیوز (شبکه حامی ترامپ) نشان می‌دهد که دموکرات‌ها ۴۸ کرسی و جمهوری‌خواهان ۴۷ کرسی مجلس سنا را کسب می‌کنند و تکلیف ۵ کرسی رقابتی نامشخص است. در مجلس نمایندگان نیز احتمال تصاحب ۲۲۳ کرسی توسط دموکرات‌ها و ۱۹۵ کرسی توسط جمهوری‌خواهان تثبیت شده است. ۱۷ کرسی نیز رقابتی هستند که در مقابل پیروزی دموکرات‌ها نقشی ایفا نمی‌کنند.

موقعیت بهتر دموکرات‌ها در نظرسنجی‌ها

همچنین، طبق آخرین نظرسنجی رویترز، رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده در آمریکا، با نسبت ۴۷ به ۳۶ درصد، دموکرات‌ها را برای کنترل کنگره ترجیح می‌دهند. از دست دادن کنترل هر یک از دو مجلس کنگره می‌تواند پیشبرد برنامه‌های ترامپ را در دو سال پایانی دوره دوم ریاست جمهوری‌خواهان دشوارتر کند. نتایج همچنین نشان می‌دهد که رأی‌دهندگان دموکرات از انگیزه بیشتری برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای برخوردارند. ۴۶ درصد دموکرات‌ها گفتند برای شرکت در انتخابات بسیار مشتاق‌اند؛ درحالی‌که این رقم در میان جمهوری‌خواهان ۳۰ درصد بود.

جنگ ایران، انحراف کوچک یا دردسری بزرگ؟

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت: جنگ ایران که ترامپ آن را انحراف کوچک می‌نامد، برای او به دردسری در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای تبدیل شده است. هزینه‌های بالای انرژی و خستگی رأی‌دهندگان از این درگیری، فشار سنگینی بر نامزدهای جمهوری‌خواه وارد می‌کند. پیام‌های ترامپ درباره جنگ، در حال حاضر تنها بر بخش کوچک‌تری از رأی‌دهندگان تأثیر می‌گذارد.

آسوشیتدپرس درباره نقش ترامپ در انتخابات کنگره تأکید می‌کند: خیال‌پردازی و خودمحوری‌های او تهدیدی برای پیروزی جمهوری‌خواهان است. او دوست دارد با هوادارانش به خیال‌پردازی بپردازد و به آن‌ها می‌گوید: فقط چشم‌هایتان را ببندید و تصور کنید که نام من هم در برگه رأی انتخابات است.

در سالی که با جنگ علیه ایران، نگرانی‌ها درباره هوش مصنوعی، اختلافات بر سر بازترسیم حوزه‌های انتخاباتی، افزایش قیمت انرژی و تشدید نگرانی‌ها درباره هزینه‌های زندگی همراه بوده است، رویکرد شخصی‌محور ترامپ می‌تواند به بزرگ‌ترین ریسک انتخاباتی این دوره تبدیل شود. میزان پایین محبوبیت او ممکن است به زیان جمهوری‌خواهان تمام شود.

مواجهه ترامپ با نارضایتی عمومی در آمریکا

افزایش قیمت بنزین و نارضایتی از جنگ ایران، انتخابات میان‌دوره‌ای ترامپ را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شبکه سی‌ان‌ان ضمن انتشار این ارزیابی خاطرنشان کرد: در فاصله یک هفته تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، افزایش قیمت بنزین و پیامدهای اقتصادی جنگ ایران به یکی از محورهای نارضایتی رأی‌دهندگان تبدیل شده است. میانگین قیمت هر گالن بنزین ۱.۲۹ دلار بیشتر از پیش از آغاز جنگ شده و شماری از رأی‌دهندگان از افزایش هزینه‌های زندگی و آغاز جنگ‌های غیرضروری انتقاد می‌کنند. با وجود این نارضایتی‌ها، ترامپ همچنان وعده می‌دهد که با پایان جنگ، قیمت نفت و بنزین به‌شدت کاهش خواهد یافت.

تحلیل شورای روابط خارجی آمریکا

از ۱۰ نظرسنجی مهم

اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا به استناد ۱۰ نظرسنجی نوشت: این نتایج نشان می‌دهند که چرا اعضای حزب دموکرات فکر می‌کنند موج آبی، یعنی پیروزی گسترده دموکرات‌ها، در راه است و جمهوری‌خواهان باید نگران چنین شرایطی باشند.

در یک نظرسنجی، ۳۱ درصد از شرکت‌کنندگان چالش‌های اقتصادی و ۳۰ درصد عملکرد ضعیف دولت دونالد ترامپ را مهم‌ترین مسئله کشور عنوان کردند. در نظرسنجی دیگری، ۲۱ درصد از رأی‌دهندگان واجد شرایط گفتند که از هر دو حزب اصلی دموکرات و جمهوری‌خواه ناراضی هستند. در سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۲ درصد و در سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۳ درصد همین نظر را درباره هر دو حزب اصلی عنوان کردند. اکثریت بیشتری، یعنی ۹۲ درصد، عنوان کردند که کشور در مسیر نادرستی حرکت می‌کند. ۸۴ درصد گفتند که وضعیت اقتصادی قوی نیست.

در نظرسنجی دیگری، ۲۹ درصد از رأی‌دهندگان احتمالی به جمهوری‌خواهان گفتند که وضعیت اقتصاد بهتر از یک سال قبل است. در ماه ژانویه (دی) ۷۲ درصد از این گروه از رأی‌دهندگان چنین نظری را داشتند.

نتایج دیگری نشان داد که ۳۴ درصد جمهوری‌خواهان یا رأی‌دهندگانی که به جمهوری‌خواهان گرایش دارند گفتند که بیشتر از حزب جمهوری‌خواه از ترامپ حمایت می‌کنند. در ماه فوریه ۲۰۲۵، ۶۳ درصد به حمایت از شخص ترامپ اشاره کرده بودند.

افزایش بی‌اعتمادی به مسیر پیش رو

از ۱۲ درصد به 9/62 درصد

شورای روابط خارجی آمریکا می‌افزاید: در نظرسنجی دیگر، ۴۶ درصد از کسانی که خود را حامی دموکرات‌ها معرفی کردند گفتند که عمدتاً برای نشان دادن مخالفت با ترامپ در انتخابات شرکت می‌کنند. ۳۷ درصد رأی‌دهندگان عنوان کردند که فقط برای حمایت از حزب خود در انتخابات شرکت می‌کنند. این ارقام میزان اتحاد رأی‌دهندگان دموکرات را در آنچه که با آن مخالف هستند و آنچه که از آن حمایت می‌کنند، نشان می‌دهد.

درباره مسیری که کشوری در آن حرکت می‌کند، ۶۲.۹ درصد از بزرگسالان آمریکایی در میانگین نظرسنجی‌های ملی انجام‌شده گفتند که کشورشان در «مسیر غلطی» حرکت می‌کند. ۱۸ ماه پیش فقط ۱۲ درصد از آمریکایی‌ها همین نظر را داشتند و این نشانه خوبی برای حزب رئیس‌جمهور در آستانه انتخابات نیست. ۷۳ درصد از بزرگسالان آمریکایی نیز عنوان کردند که عملکرد اقتصادی ترامپ را قبول ندارند. این پایین‌ترین نرخ در دو دور ریاست‌جمهوری وی است و حتی پایین‌تر از پایین‌ترین نرخ میزان مقبولیت عملکرد اقتصادی جو بایدن، رئیس‌جمهوری سابق، محسوب می‌شود.

ایران، آمریکا را تحقیر کرد

کارن کوات کوسکی، سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی آمریکا، گفت: ما برای دشمنان اصلی و دشمنان بالقوه کوچک‌ترمان آشکار کرده‌ایم که ارتش ما نمی‌تواند یک جنگ مؤثر را به‌صورت برون‌مرزی اداره کند. یعنی نمی‌توانیم با کشتی، هواپیما و نیروهای زمینی خود به منطقه‌ای دور از خاک آمریکا برویم و عملیات نظامی بزرگی را با موفقیت انجام دهیم. حتی نمی‌توانیم شتاب و تداوم لازم را برای چنین عملیاتی حفظ کنیم. ما این مسئله را در جنگ با ایران نشان دادیم. ایران، آمریکا را تحقیر کرده است.

هنر ویژه ترامپ و نتانیاهو

به روایت هاآرتص!

هم‌زمان، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در تحلیلی نوشت: هنر نتانیاهو و ترامپ این است که جنگی که قرار بود ایران را نابود کند؛ اکنون ایران را در چشم کشورهای عربی، بدل به مهم‌ترین ستون امنیتی خلیج فارس کرده است.

واشنگتن که زمانی بازیگری مستقیم بود، اکنون بیشتر از حاشیه نظاره می‌کند و از دولت‌های خاورمیانه می‌خواهد مسئولیت امنیتشان را بر عهده بگیرند.

پایگاه‌های آمریکا که قرار بود سپر دفاعی کشورهای میزبان باشند، به اهداف حملات ایران بدل شدند و تخلیه برخی از آن‌ها را به واشنگتن تحمیل کردند. امارات، قطر، بحرین، عمان و عراق با حملات موشکی و پهپادی مواجه شدند، درحالی‌که عربستان به‌تنهایی با حوثی‌ها می‌جنگد.

کشورهای منطقه می‌خواهند

از ایران تضمین بگیرند

هاآرتص افزود: مهم‌ترین نگرانی دولت‌های خلیج فارس احتمال تکرار همین وضعیت در جنگی تازه است؛ آن هم هنگامی که ذخایر موشک‌های رهگیر آن‌ها به سطح خطرناکی کاهش یافته و توان ایران برای ضربه‌زدن به زیرساخت‌های اقتصادی و اهداف غیرنظامی از میان نرفته است.

ناتوانی کشورهای منطقه در تشکیل جبهه نظامی واحد، فرصت تازه‌ای برای دیپلماسی ایجاد کرده است. تلاش برای گفت‌وگوی ایران و کشورهای خلیج فارس درباره ترتیبات دریایی تنگه هرمز، به‌دلیل حملات حوثی‌ها و مخالفت بحرین ناکام ماند؛ اما قطر پیشنهاد تازه‌ای مطرح کرده است: گفت‌وگوی کشورهای خلیج فارس همراه با ترکیه و پاکستان با ایران، برای دستیابی به پیمان عدم تعرض و سازوکاری مبتنی بر اعتمادسازی و رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی متقابل.

آمریکا از تنگه هرمز فاصله جغرافیایی دارد و منافع اسرائیل با منافع کشورهای ساحلی خلیج فارس یکسان نیست. دولت‌های عربی نه حملات ایران را فراموش کرده‌اند و نه به تهران اعتماد یافته‌اند؛ آن‌ها بیم دارند هزینه جنگی را بپردازند که درباره اهداف و زمان آن تصمیمی نمی‌گیرند. بدین‌ترتیب، جنگی که قرار بود ایران را تسلیم کند، ممکن است به شکل‌گیری ائتلافی برای جلوگیری از جنگ بینجامد؛ ائتلافی که تهران را نه صرفاً دشمن، بلکه شریکی ضروری در نظم امنیتی آینده خلیج فارس تلقی می‌کند.

هشدار رابرت مالی

رابرت مالی، مقام پیشین وزارت امور خارجه آمریکا، گفت: نشانه‌ها به‌طور فزاینده حاکی از حملات تازه آمریکا و اسرائیل به ایران است. آمریکا می‌تواند تضمین کند که جنگ شدید خواهد بود، اما نمی‌تواند تضمین کند که جنگ کوتاه باشد. ایران انگیزه خواهد داشت تا آن را تا حد امکان طولانی و دردناک کند.