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کد خبر: ۳۴۰۹۶۸
تاریخ انتشار : ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۵
سرویس کیهان » اخبار
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اسپانیا

۶۴ کشته بر اثر برخورد دو قطار

در پی برخورد دو قطار سریع‌السیر در استان تولدوی اسپانیا، دست‌کم ۶۴ نفر جان‌باختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به گزارش بخش تصویری خبرگزاری فرانسه، برخورد دو قطار سریع‌السیر در استان تولدوی اسپانیا سبب شد دست‌کم ۶۴ نفر جان باخته و ده‌ها نفر زخمی شوند. نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه شمار قربانیان ممکن است با افزایش قابل‌توجهی مواجه شود.
این حادثه در حالی رخ داد که ۹ ماه پیش نیز برخورد قطار‌های سریع‌السیر متعلق به همین شرکت‌ها در همین مسیر، در نزدیکی آداموس در استان کوردوبا، به کشته‌شدن ۴۶ نفر منجر شده بود. آن سانحه بحث‌هایی درباره میزان سرمایه‌گذاری در نگهداری خطوط ریلی اسپانیا در سال‌های اخیر برانگیخته است.

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