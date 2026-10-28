پایان پرونده 3 برادر به جرم قاچاق و تجاوز جنسی

صدور حکم برای پرونده تجاوز جنسی برادران الکساندر در آمریکا، به‌عنوان یکی از بدترین پرونده‌ها در این چارچوب، بخشی از الگوی نظام‌مند قاچاق جنسی در این کشور است.

به گزارش خبرگزاری میزان، حکم پرونده سه برادر از یک خانواده ثروتمند فلوریدای آمریکا که در طول دهه‌ها ده‌ها زن را مورد تجاوز، آزار جنسی و قاچاق قرار داده‌اند، صادر شد.

این محاکمه پرسروصدا در منهتن با عناصری از پول، شهرت و قدرت، مشابه دیگر پرونده‌های اخیر قاچاق جنسی است که در آمریکا برگزار شده است.

به گزارش رویترز، آلون و اورن الکساندر ۳۹ساله و تال الکساندر ۴۰ساله، سه برادر آمریکایی، ۷ ماه پس از محکومیت در یک محاکمه ۶هفته‌ای به جرایم جنسی متعدد از جمله توطئه برای قاچاق جنسی توسط قاضی منطقه‌ای آمریکا در منهتن محکوم شدند.

اورن و تال الکساندر از بنیانگذاران کارگزاری املاک لوکس Official بودند، در حالی که آلون الکساندر مدیر اجرایی شرکت امنیتی خانواده‌اش، Kent Security بود.

در طول محاکمه پنج‌هفته‌ای، دادستان‌ها شواهدی را ارائه کردند که نشان می‌داد این برادران سال‌ها از ثروت و موقعیت اجتماعی خود برای فریب زنان به مکان‌های لوکس استفاده می‌کردند و سپس با استفاده از موادمخدر یا زور به آنها تجاوز و آزار جنسی می‌کردند، بسیاری از آنها بیهوش یا چندین نفر از آنها ناتوان بودند.

۱۱ زن در دادگاه شهادت دادند، اگرچه دادستان‌ها گفتند که بیش از ۷۰ زن گزارش‌های خود را به بازپرسان گزارش داده‌اند.

دادستان‌ها خواستار مجازات حبس ابد شدند؛ آنها گفتند که این برادران دست‌کم ۱۴ سال از موقعیت اجتماعی خود برای شکار زنان و دختران سوءاستفاده می‌کردند و بیش از ۷۰ زن گفته‌اند که توسط یک یا چند نفر از این برادران در مکان‌هایی از جمله منهتن، همپتونز در لانگ‌آیلند نیویورک و آسپن کلرادو مورد حمله قرار گرفته‌اند.

این سه برادر که به جرم سوءاستفاده از سبک زندگی خود برای خوراندن موادمخدر و تجاوز به ده‌ها زن محکوم شده بودند، روز سه‌شنبه هر کدام به ۳۰ سال زندان محکوم شدند؛ قاضی دادگاه رفتار آنها را شرم‌آور، منحط و هیولایی خواند.

در عین حال، این برادران که از زمان دستگیری‌شان در سال ۲۰۲۴ در زندان هستند، باید هر کدام دست‌کم ۳۰۰ هزار دلار جریمه نقدی بپردازند؛ اورن الکساندر به‌دلیل تولید محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان با ضبط ویدیویی که به گفته دادستان‌ها وی را در حال تجاوز به یک دختر ۱۷ساله نشان می‌داد، به پرداخت ۵۰ هزار دلار دیگر محکوم شد.

در اظهارات قبل از اعلام حکم، معاون دادستان آمریکا، به قاضی گفت که بی‌رحمی و ظلم این برادران، حکم حبس ابد را توجیه می‌کند، به‌ویژه از آنجایی که همه قربانیان آنها به حبس ابد دردناک محکوم خواهند شد.

کمیسر پلیس شهر نیویورک، در بیانیه‌ای که توسط دفتر دادستانی آمریکا در منهتن که الکساندر‌ها را تحت پیگرد قانونی قرار داده بود، ارائه شد، گفت: با این حکم، آنها سرانجام با پیامدی که شایسته آن آسیب باورنکردنی هستند که به بسیاری وارد کرده‌اند، رو‌به‌رو خواهند شد.