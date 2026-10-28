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کد خبر: ۳۴۰۹۶۶
تاریخ انتشار : ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۵
سرویس کیهان » اخبار
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کشف 2/5 تن انواع مواد مخدر با ضربه پلیس به ۲ باند مسلح قاچاق

سخنگوی پلیس از انهدام دو باند مسلحانه قاچاق 
مواد مخدر خبر داد و گفت: در این عملیات‌ پلیسی بیش از ۲.۵ تن انواع مواد مخدر کشف شد.
به گزارش پلیس، سردار سعید منتظرالمهدی اظهار داشت: در پی چندین ماه اقدامات اطلاعاتی مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا بر روی باندها و شبکه‌های حرفه‌ای قاچاق مواد مخدر، دو باند مسلحانه که اقدام به حمل و قاچاق انواع موادمخدر از مرزهای شرقی به استان‌های مرکزی کشور می‌کردند، شناسایی شدند.
منتظرالمهدی افزود: در ادامه این اقدامات اطلاعاتی، اعضای این دو باند در بامداد چهارشنبه، طی دو عملیات جداگانه و مشترک با پلیس مبارزه با موادمخدر استان‌های کرمان و سیستان‌وبلوچستان، مورد ضربه قرار گرفتند.
وی با اشاره به کشفیات این عملیات‌ها ادامه داد: در مجموع، بیش از ۲.۵ تن انواع موادمخدر کشف شد که بیش از ۷۰۰ کیلوگرم آن را ماده روان‌گردان شیشه و مابقی شامل انواع موادمخدر از جمله تریاک، حشیش و هروئین است.
سخنگوی فراجا گفت: در جریان این عملیات‌ها، پنج نفر از اعضای اصلی این باندها دستگیر شدند، پنج دستگاه خودرو، مقادیر قابل‌توجهی سلاح جنگی سبک و نیمه‌سنگین، مهمات، دستگاه‌های بی‌سیم و اقلام دیگر نیز کشف شد.

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