کشف 2/5 تن انواع مواد مخدر با ضربه پلیس به ۲ باند مسلح قاچاق

سخنگوی پلیس از انهدام دو باند مسلحانه قاچاق

مواد مخدر خبر داد و گفت: در این عملیات‌ پلیسی بیش از ۲.۵ تن انواع مواد مخدر کشف شد.

به گزارش پلیس، سردار سعید منتظرالمهدی اظهار داشت: در پی چندین ماه اقدامات اطلاعاتی مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا بر روی باندها و شبکه‌های حرفه‌ای قاچاق مواد مخدر، دو باند مسلحانه که اقدام به حمل و قاچاق انواع موادمخدر از مرزهای شرقی به استان‌های مرکزی کشور می‌کردند، شناسایی شدند.

منتظرالمهدی افزود: در ادامه این اقدامات اطلاعاتی، اعضای این دو باند در بامداد چهارشنبه، طی دو عملیات جداگانه و مشترک با پلیس مبارزه با موادمخدر استان‌های کرمان و سیستان‌وبلوچستان، مورد ضربه قرار گرفتند.

وی با اشاره به کشفیات این عملیات‌ها ادامه داد: در مجموع، بیش از ۲.۵ تن انواع موادمخدر کشف شد که بیش از ۷۰۰ کیلوگرم آن را ماده روان‌گردان شیشه و مابقی شامل انواع موادمخدر از جمله تریاک، حشیش و هروئین است.

سخنگوی فراجا گفت: در جریان این عملیات‌ها، پنج نفر از اعضای اصلی این باندها دستگیر شدند، پنج دستگاه خودرو، مقادیر قابل‌توجهی سلاح جنگی سبک و نیمه‌سنگین، مهمات، دستگاه‌های بی‌سیم و اقلام دیگر نیز کشف شد.