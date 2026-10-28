هشدار وزارت بهداشت درباره کلاهبرداری با وعده پذیرش بدون آزمون پزشکی

مرکز حراست وزارت بهداشت درباره فعالیت افراد و گروه‌های سودجو با وعده پذیرش تضمینی، فروش صندلی و ثبت‌نام بدون آزمون در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی هشدار داد.

به گزارش وبدا، براساس گزارش‌های منتشرشده، برخی افراد با ادعای برخورداری از سهمیه ویژه، ارتباط با دانشگاه‌ها یا امکان پذیرش خارج از ضوابط رسمی، اعتماد متقاضیان را جلب و از آنان مبالغ کلان دریافت می‌کنند. در این زمینه، مرکز حراست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده است که موضوع از طریق مراجع قانونی و قضایی در حال پیگیری است.

با توجه به اینکه پذیرش در رشته‌های علوم‌پزشکی تابع ضوابط رسمی است، به داوطلبان و خانواده‌ها توصیه می‌شود از اعتماد به تبلیغات فریبنده و پرداخت وجه به اشخاص یا مؤسسات فاقد مجوز خودداری و اطلاعات مربوط به پذیرش را فقط از مراجع رسمی وزارت بهداشت، سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز سنجش آموزش پزشکی و دانشگاه‌های مربوطه پیگیری کنند؛ همچنین ضروری است در صورت مواجهه با موارد مشکوک، مستندات مربوط را نگهداری کنند و موضوع را به مراجع قانونی گزارش بدهند.

مقابله با این‌گونه کلاهبرداری‌ها، گامی ضروری در حفظ سرمایه خانواده‌ها، عدالت آموزشی و کمک به حفظ شأن و اعتبار نظام آموزش علوم‌پزشکی کشور است.