کشف ۱۱ هزار حلقه لاستیک به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انباری حاوی بیش از ۱۱ هزار حلقه لاستیک در محدوده شورآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار مهدی افشاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، از نگهداری و توزیع‌نشدن مقادیری کالا در انباری در محدوده شورآباد مطلع شدند. بعد از بررسی‌های متعدد محل موردنظر شناسایی و مأموران در عملیاتی پلیسی از انبار بازرسی کردند.

افشاری افزود: در جریان این بازرسی، محموله‌ای از انواع لاستیک کشف شد که در انبار نگهداری می‌شد و برای آن اسناد و مدارک ارائه نشده بود. وی با اشاره به اینکه ارزش این محموله بنابر برآورد کارشناسان، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است، ادامه داد: در این پرونده اقدامات قضایی انجام شده و پرونده به همراه متهم به مرجع قضایی ارجاع شده است و رسیدگی به پرونده برای بررسی ابعاد موضوع و تعیین تکلیف کالا‌های کشف‌شده ادامه دارد.