رئیس آزمایشگاه مرجع پلیس مبارزه با

مواد مخدر نسبت به خطرات مصرف گل و وجود ترکیبات روان‌گردان مانند متامفتامین (شیشه) در برخی قرص‌ها و کپسول‌های لاغری عرضه‌شده در عطاری‌های غیرمجاز هشدار داد.

به گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر، محمدرضا کیانسب با اشاره به تغییر الگوهای مصرف موادمخدر در جامعه گفت: الگوهای مصرف موادمخدر تغییر کرده و برخی از موادمخدر ناشناخته هستند؛ بنابراین، نباید صرفاً براساس نام یا ظاهر مواد، آنها را بی‌خطر دانست. کیانسب در تشریح ماهیت مواد روان‌گردان جدید یا NPS اظهار داشت: این مواد به ترکیباتی گفته می‌شود که برای ایجاد یا تشدید اثرات روان‌گردان سنتز می‌شوند و در بسیاری از موارد، اطلاعات علمی کافی درباره آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آنها در دسترس نیست. برخی از این مواد از نظر ساختار شیمیایی به مواد شناخته‌شده شباهت دارند، اما ممکن است اثرات متفاوت و حتی شدیدتری ایجاد کنند. طبق گزارش‌های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، بیشترین کانون‌های تولید این مواد در اروپا و آمریکا قرار دارند.

وی، تغییر سریع ساختار شیمیایی این ترکیبات و ورود مواد جدید به بازار را از چالش‌های مهم این حوزه دانست و افزود: این موضوع، شناسایی مواد، ارزیابی خطرات و تدوین راهکارهای کنترلی را دشوارتر می‌کند. بنابراین، پایش مستمر، تقویت توان آزمایشگاه‌های تخصصی و به‌روزرسانی دانش علمی کارشناسان این حوزه برای شناسایی این ترکیبات اهمیت زیادی دارد.

رئیس آزمایشگاه مرجع پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با رد باور بی‌خطر بودن گل یا ماری‌جوانا به‌دلیل منشأ گیاهی آن، تصریح کرد: ترکیبات موجود در این گیاه، به‌ویژه تتراهیدروکانابینول یا THC، بر عملکرد مغز اثر می‌گذارند. گل که اغلب از بذرهای اصلاح‌شده تولید می‌شود و بذرهای آن از کشورهای اروپایی وارد کشور می‌شوند، غلظت THC بسیار بالاتری نسبت به دیگر محصولات گیاه شاهدانه دارد.

مصرف گل می‌تواند تمرکز و قدرت قضاوت را

مختل کند

کیانسب با اشاره به پیامدهای مصرف این ماده گفت: گل می‌تواند حافظه، تمرکز، قدرت قضاوت، هماهنگی حرکتی و توانایی تصمیم‌گیری را مختل کند. همچنین، مصرف آن در برخی افراد با افزایش خطر اضطراب و بروز علائم روان‌پریشی همراه است. خطرات مصرف به عواملی مانند سن شروع مصرف، دفعات مصرف، میزان THC و شرایط فرد بستگی دارد. مصرف مکرر این ماده نیز می‌تواند موجب وابستگی و بروز مشکلات روانی شود؛ خطراتی که به‌ویژه برای افرادی که در سنین پایین مصرف را آغاز می‌کنند، نگران‌کننده است.

در برخی قرص‌های لاغری

ترکیبات روان‌گردان وجود دارد

وی درباره احتمال وجود متامفتامین (شیشه) در برخی قرص‌ها و کپسول‌های لاغری اظهار داشت: در برخی از قرص‌ها و کپسول‌های لاغری که معمولاً توسط عطاری‌های غیرمجاز عرضه می‌شوند، ترکیبات روان‌گردانی مانند متامفتامین وجود داشته است. متأسفانه، ممکن است این محصولات بدون اطلاع مصرف‌کنندگان از ترکیبات واقعی آنها و تحت عنوان داروی لاغری عرضه شوند. این موضوع به معنای وجود شیشه در همه کپسول‌های لاغری نیست؛ اما توصیه می‌شود مردم برای کاهش وزن حتماً به پزشک متخصص مراجعه و داروهای لاغری را فقط از داروخانه‌های مجاز تهیه کنند.