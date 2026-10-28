رئیس انجمن علمی چشم‌پزشکی ایران با اعلام اینکه در زمینه درمان بیماری‌های چشم نیازی به اعزام بیماران به خارج از وجود ندارد، گفت: ایران جزو پنج کشور نخست دنیا در زمینه پیوند سلول‌های بنیادی چشم است.

به گزارش ایسنا، حامد قاسمی در سی‌وپنجمین کنگره انجمن علمی چشم‌پزشکی ایران با اشاره به جایگاه رشته چشم‌پزشکی در ایران اظهار داشت: برای درمان بیماری‌های چشم، نیازی به اعزام بیمار به خارج از کشور نداریم.

قاسمی با بیان اینکه ایران جزو پنج کشور نخست دنیا در زمینه پیوند سلول‌های بنیادی چشم است، ادامه داد: بیمارانی که دچار سوختگی‌های شیمیایی و حرارتی چشم شده‌اند، به پیوند قرنیه نیاز دارند که پیش از آن باید پیوند سلول‌های بنیادی برای آنها انجام شود.

وی درباره هزینه‌ها و میزان موفقیت پیوند سلول‌های بنیادی چشم در کشور نیز گفت: هزینه‌های این روش درمانی کاملاً دولتی است و میزان موفقیت آن به بیش از ۸۵ درصد می‌رسد.

رئیس انجمن علمی چشم‌پزشکی ایران در پاسخ به پرسشی درباره طولانی‌شدن نوبت‌های درمان در بیمارستان‌های دولتی بیان داشت: معتقدیم در حوزه چشم‌پزشکی، نوبت‌های عمل به‌روز است.

در ادامه این کنگره، دکتر محمدمهدی مطهری، متخصص چشم، فوق‌تخصص شبکیه و دبیر علمی کنگره نیز با تأکید بر اهمیت بازآموزی و ارتقای دانش تخصصی چشم‌پزشکان اظهار داشت: تأکید ما بر بازآموزی و آشنایی همکاران با روش‌های جدید درمان بیماری‌های چشم است.

مطهری همچنین با بیان اینکه چشم‌پزشکی ایران همواره یکی از رشته‌های به‌روز و کارآمد پزشکی در کشور بوده است، به برخی تهدیدهای سلامت بینایی اشاره کرد و گفت: جامعه ایرانی در حال چاق‌شدن است و دیابت نیز متأسفانه چشم را درگیر می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه دیابت یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای سلامت بینایی است، افزود: درگیری شبکیه در اثر دیابت بسیار شایع است.

دبیر علمی کنگره همچنین درباره تأثیر کار مداوم با رایانه بر سلامت چشم بیان داشت: کار کردن مداوم با رایانه باعث بروز خشکی چشم می‌شود. خشکی چشم نیز با عوارضی همچون سوزش و درد همراه است و ممکن است به ایجاد خراش قرنیه منجر شود و در نهایت، کاهش بینایی را به‌دنبال داشته باشد.