# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

نتیجه مشخص یک انتخابات

کاربری نوشت: «اسرائیلی‌ها در سرزمینی که از فلسطینیان دزدیده‌اند پای صندوق‌های رأی می‌روند تا مشخص کنند کدام حزب به نسل‌کشی فلسطینیان ادامه بدهد.»

جنگ وجودی

علیرضا زادبر: «این همه توجه به نتیجه انتخابات رژیم صهیونیستی اگر بر این پیش‌فرض استوار است که نتانیاهو حذف خواهد شد و این حذف‌شدن شادی دارد! غلط است چون اساساً و ذاتاً هرکس حاکم بر این رژیم شود در یک بحران عمیق سیاسی و اجتماعی می‌بایست رژیم را مدیریت کند. نگاه‌شان به جنگ با ایران یک «جنگ وجودی» است. آرمان نابودی ایران توسط رژیم صهیونیستی با نتایج انتخابات تغییر نمی‌کند.»

تعهد در کنار تخصص

کاربری نوشت: «جالبه، همیشه از جمهوری اسلامی ایراد می‌گیرند که تعهد رو بر تخصص ترجیح میده و شایسته‌سالاری نداره، حالا دبیر که عملکردش فوق‌العاده بوده و خیلی خیلی بهتر از خادم نتیجه گرفته رو صرفاً به‌خاطر اینکه از نظر سیاسی شبیه‌شون فکر نمیکنه، می‌کوبونند و انتخاب و قهرمانشون نیست!»

مسیرهای مهم

احسان منصوری: «دو مسیر فشار روی نفت-آمریکا-ترامپ وجود دارد که هزینه‌اش را ما نمی‌پردازیم: حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه و حملات یمن به آرامکو در عربستان. اگر به‌خاطر توهماتی مثل نظم مشترک منطقه‌ای یا فاصله انداختن میان آل‌سعود با آمریکا، به یمن فشار بیاورید هدیه مهمی به ترامپ داده‌اید.»

سازندگان فردای مقتدر ایران

زهرا سادات خليلى: «پیام رهبر انقلاب به نخبگان، یک مطالبه روشن دارد: جهش علمی، مرزشکنی و حل مسائل کشور. استعداد و مدال، آنگاه ارزشمندتر می‌شود که در خدمت پیشرفت ایران قرار گیرد؛ نخبگان باید سازندگان فردای مقتدر ایران باشند.»

ادامه آرمان رهبر شهید

رقیه هویدا: «آرمان پدر این بود که روزی دنیا برای آموختن علم، فارسی یاد بگیره. حالا پسرشون از انتقال مرکز ثقل علم از غرب به ایران میگن. به‌خاطر همین آرمان‌هاست که بیشتر از هفت‌ماهه مردم فریاد میزنن: ما همه خونخواه پدر، گوش به فرمان پسر.»

دست برتر پیروز جنگ

ویل شرایور، تحلیلگر ژئوپلیتیک و تاریخ‌دان آمریکایی: «شیخ‌نشین‌های نفتی خلیج‌فارس از اینکه ایران شرایط را دیکته می‌کند، خوش‌شان نمی‌آید. غرور و خودبزرگ‌بینی ریشه‌دار آنها مانع از درک این واقعیت می‌شود که تعیین شروط، کاری است که پیروز جنگ با طرف شکست‌خورده انجام می‌دهد.»

واقعیت با دروغ‌های ترامپ تغییر نمی‌کند

دنیل دیویس، سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا: «این واقعاً رقت‌انگیز است. رئیس‌جمهور ترامپ دارد هواداران خودش را فریب می‌دهد؛ کاری می‌کند که باور کنند ما ایران را شکست داده‌ایم، اما واقعیت روشن است: ما بسیار بیشتر از آنچه باید، متحمل خسارت شده‌ایم و صرف‌نظر از آسیب‌های واقعی‌ که به ایران وارد کرده‌ایم، خسارات اقتصادی و نظامی که خودمان متحمل شده‌ایم، به‌مراتب بیشتر بوده.»

دمت گرم سردار

مژگان بلدی با انتشار این تصویر نوشت: «اینکه آقای محسن رضایی همه جلسات با لباس نظامی حضور پیدا میکنه نشان از اینه که همون محسن رضایی هشت سال جنگه و تا ‌انتقام آقای شهیدمون رو نگیره بیخیال بشو نیست. کسی که بخواد مذاکره و صلح کند رخت نظامی به تن نمیکنه! دمت گرم سردار والفجر ۸.»

خیانت فتنه‌ساز 88

کاربری نوشت: «تو طویله‌ اسرائیل با ۶ میلیون رأی‌دهنده هنوز نمیدونن کی برنده است اونوقت یه از خدا بی‌خبر سال ۸۸ ساعت ۹ شب در حالی که هنوز مردم داشتن رأی میدادن با حضور در کنفرانس خبری گفت: «برنده قطعی با نسبت آرای بسیار بالا اینجانب هستم!». خدا ازت نگذره که تحریم و بحران‌ها زیر سر تو بود.»