جدال حساس خیبر و سپاهان در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال

هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روزهای جمعه و شنبه، هشتم و نهم آبان‌ماه ۱۴۰۵، با برگزاری چند دیدار پیگیری می‌شود؛ هفته‌ای که با لغو سه مسابقه همراه شده و در مهم‌ترین دیدار روز جمعه، خیبر خرم‌آباد در خانه میزبان سپاهان اصفهان خواهد بود.

بدون شک مهم‌ترین دیدار روز جمعه، تقابل خیبر خرم‌آباد و سپاهان اصفهان است؛ مسابقه‌ای که در ورزشگاه خانگی خیبر برگزار می‌شود و می‌تواند از نظر امتیازی و جایگاه دو تیم در جدول اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

خیبر در حضور هواداران خود به دنبال استفاده از امتیاز میزبانی و کسب نتیجه‌ای مطلوب برابر یکی از تیم‌های مدعی فوتبال ایران است. در سوی مقابل، سپاهان نیز با هدف کسب سه امتیاز و ادامه رقابت در بالای جدول پا به این میدان خواهد گذاشت. با توجه به انگیزه دو تیم و اهمیت امتیازات این هفته، انتظار می‌رود شاهد دیداری جذاب و رقابتی در خرم‌آباد باشیم؛ مسابقه‌ای که نتیجه آن می‌تواند در ادامه مسیر هر دو تیم در لیگ برتر تأثیرگذار باشد. گفتنی است سه دیدار فجرسپاسی برابر تراکتور، صنعت نفت آبادان مقابل گل‌گهر و استقلال تهران برابر شمس‌آذر قزوین نیز لغو و به زمان دیگری موکول شده‌اند.

برنامه هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال به این شرح است:

جمعه 8 آبان 1405

*ذوب آهن.....................................................................استقلال خوزستان(ساعت15:30)

*ملوان..................................................................................چادرملو اردکان(ساعت16:45)

*خیبر خرم‌آباد.................................................................................سپاهان(ساعت17:30)

*فولاد...................................................................................آلومینیوم اراک(ساعت18:00)

شنبه 9 آبان 1405

*نساجی مازندران......................................................................پرسپولیس(ساعت16:30)

*مس شهر بابک...................................................................................پیکان(ساعت16:30)