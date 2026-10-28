ایران با 29 ورزشکار در چهارمین دوره المپیک جوانان

المپیک جوانان پس از ۸ سال برگزار می‌شود؛ رویدادی که ایران در آخرین دوره آن با ۱۴ مدال و جایگاه هفتم، بهترین عملکردش را داشت و حالا به دنبال ثبت فصلی تازه در تاریخ حضور در این بازی‌ها است.

چهارمین دوره بازی‌‌های المپیک جوانان پس از چهار سال تأخیر از ۹ تا ۲۲ آبان‌‌ماه در سنگال برگزار می‌شود؛ رویدادی که برای نخستین بار در قاره آفریقا میزبانی خواهد شد و ایران نیز با ۲۹ ورزشکار در ۱۴ رشته ورزشی در آن حضور پیدا می‌کند. کاروان ایران در حالی راهی این دوره بازی‌ها می‌شود که در ۳ دوره گذشته، حضور در این میدان جهانی را با کسب مدال همراه کرده و در آخرین دوره بهترین عملکرد تاریخ خود را به ثبت رسانده است. ایران در ۳ دوره گذشته بازی‌های المپیک جوانان در مجموع ۲۵ مدال شامل ۱۲ طلا، ۵ نقره و ۸ برنز به دست آورده است. حالا پس از ۸ سال فاصله میان دو دوره تابستانی بازی‌های المپیک جوانان، نمایندگان کشورمان فرصت دارند در داکار بار دیگر توانمندی ورزش ایران را در رده‌‌های پایه به نمایش بگذارند.

سومین دوره المپیک جوانان در سال ۲۰۱۸ به میزبانی بوئنوس‌آیرس آرژانتین برگزار شد و نقطه اوج عملکرد ایران در این بازی‌ها بود. کاروان کشورمان با حضور ۴۹ ورزشکار، ۱۴ مدال شامل ۷ طلا، ۳ نقره و ۴ برنز کسب کرد و جایگاه هفتم جدول مدالی را با خود اختصاص داد. نتیجه‌‌ای که همچنان بهترین عملکرد ایران در تاریخ المپیک جوانان تابستانی محسوب می‌شود. کاروان ورزش ایران در چهارمین دوره بازی‌‌های المپیک جوانان با ۲۹ ورزشکار در ۱۴ رشته شرکت خواهد کرد. فوتسال دختران با ۱۰ بازیکن، بزرگ‌ترین بخش کاروان ایران را تشکیل می‌ دهد و والیبال ساحلی پسران نیز با ۲ ورزشکار در بخش تیمی حضور خواهد داشت.