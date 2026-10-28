رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ از امروز آغاز و حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم و رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم، نمایندگان ایران در نخستین روز مسابقات خواهند بود.

شمارش معکوس برای رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در آستانه قزاقستان آغاز شده و آزادکاران ایران از امروز (پنجشنبه) هفتم آبان‌ماه مسابقات خود را شروع می‌کنند. در روز نخست، مسابقات مقدماتی و نیمه‌نهائی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم برگزار خواهد شد و دو چهره مطرح کشتی ایران نیز در همین روز به میدان می‌روند.رحمان عموزاد که دو عنوان قهرمانی جهان و یک مدال نقره المپیک را در کارنامه دارد، در وزن ۶۵ کیلوگرم برای رسیدن به مدال تلاش می‌کند. در آن طرف میدان، حسن یزدانی این‌‌بار در وزن ۹۷ کیلوگرم محک جدی پیش رو دارد؛ وزنی که رقابت در آن با حضور چند قهرمان سرشناس جهان و المپیک دنبال می‌شود. عبدالرشید سعدالله‌اف روس، معروف به‌ تانک روس، کایل اسنایدر آمریکایی و احمد تاج‌الدین‌اف بحرینی از جمله مدعیان مطرح این وزن هستند.

آرش یوشیدا، کشتی‌گیر دو رگه ایرانی و ژاپنی هم از دیگر مدعیان این وزن به حساب می‌آید. یزدانی برای نخستین بار در رقابت‌های قهرمانی جهان در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی خواهد گرفت و باید خود را برای سرشاخ شدن با مدعیان این وزن آماده کند. ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران با هدایت پژمان درستکار به شرح زیر است: میلاد والی‌زاده در ۵۷، احمد محمدنژاد جوان در ۶۱، رحمان عموزاد در ۶۵، سینا خلیلی در ۷۰، امیرمحمد یزدانی در ۷۴، محمد نخودی در ۷۹، کامران قاسم‌پور در ۸۶، امیرحسین فیروزپور در ۹۲، حسن یزدانی در ۹۷ و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم.

برنامه کامل رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

پنجشنبه ۷ آبان‌ماه: اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد (رحمان عموزاد و حسن یزدانی)

جمعه ۸ آبان‌ماه: مسابقات اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم (احمد محمدنژاد جوان، سینا خلیلی، کامران قاسم‌پور و امیرحسین زارع) و رده‌بندی و فینال اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه ۹ آبان‌ماه: مسابقات اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم (میلاد والی‌زاده، امیرمحمد یزدانی، محمد نخودی و امیرحسین فیروزپور) و رده‌بندی و فینال ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه: مسابقات اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم و رده‌بندی و فینال اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد