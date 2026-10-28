نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: دهک‌بندی‌ها با وضعیت واقعی اقتصادی مردم همخوانی ندارد؛ به‌طوری‌که برخی افراد فاقد مسکن و خودرو در دهک‌های بالا قرار گرفته‌اند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره حذف کالابرگ دهک‌های هشتم، نهم و دهم گفت: قبول داریم که هرچه دهک درآمد فرد پایین‌تر باشد، باید مبلغ بیشتری دریافت کند و هرچه به سمت دهک‌های بالاتر می‌رود، این مبلغ متناسب با آن کاهش یابد؛ اما این موضوع زمانی قابل طرح است که در نظر بگیریم برخی افراد زندگی خود را به‌سختی می‌گذرانند. همین هفته حدود ۳۵۰ نفر برای ملاقات مراجعه کردند که با مشکلات اقتصادی در زندگی خود مواجه بودند.

وی افزود: دولت باید این موضوع را در نظر داشته باشد که رئیس‌جمهور به مردم قول داد از ابتدای زنجیره تا انتهای آن، مبلغی اضافه شود اما تاکنون به این وعده عمل نکرده است.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار کرد: از زمانی که دولت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی، دارو و حتی برق را به ۱۲۰هزار تومان رساند؛ گرانی ایجاد شد. دولت برای جبران این افزایش هزینه‌ها، یک میلیون تومان کالابرگ به مردم پرداخت کرد. اکنون نیز پس از افزایش نرخ ارز از ۱۲۰ هزار به ۱۸۰ هزار تومان، طبیعتاً دولت باید مبلغ بیشتری را برای حمایت از مردم در نظر می‌گرفت، اما این کار را نکرده است.

حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: من افرادی را سراغ دارم که بسیار ضعیف هستند، نه خانه دارند، نه ماشین دارند و مستأجرند، اما در دهک هشت یا بالاتر قرار گرفته‌اند. اینکه گفته می‌شود چند دهک حذف شوند، کار درستی نیست؛ به خاطر اینکه دهک‌بندی بسیاری از افراد واقعی نیست. برای مثال، به دلیل مبلغی که فردی دریافت کرده و به حسابش آمده، یا در مقطعی خریدی انجام داده و گردش مالی موقتی در حسابش به وجود آمده است، این موضوع را ملاک قرار داده‌اند و چنین تلقی شده که دهک درآمدی او مثلاً هشت است.

ملاک‌های مبهم برای حذف یارانه

گفتنی است؛ حذف کالابرگ سه دهک ۸، ٩ و ١٠ با هدف افزایش حمایت از هفت دهک پایین در دولت مطرح شده و البته در حال حاضر کالابرگ

35 میلیون نفر افزایش یافته است. این در حالی است که ایران، 90 میلیون نفر جمعیت دارد و به دلیل اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت‌های مدعی اصلاحات بخصوص؛ یازدهم، دوازدهم و چهاردهم؛ حداقل 9 دهک به کالابرگ، یارانه و دیگر کمک‌ها نیاز پیدا کرده‌اند.

برخی گزارش‌ها هم نشان می‌دهد؛ ثروتمندان کشور، دو صدک درآمدی و دارایی را تشکیل می‌دهند در حالی‌که قبلاً چهار صدک بود؛ یعنی از تعداد ثروتمندان کشور هم کاسته شده است.

با این‌حال رئیس سازمان برنامه و بودجه از شناسایی 44 میلیون نفر برای افزایش کالابرگ آنها خبر داد و گفت؛ افرادی که از درآمد و وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردارند، نباید انتظار دریافت این حمایت را داشته باشند. بر اساس این گفته سید حمید پورمحمدی، 46 میلیون نفر مشمول افزایش کالابرگ نشدند. واقعیت این است که ملاک و معیارهای سازمان برنامه و بودجه درباره «افرادی که از درآمد و وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردارند» مبهم است. البته سازمان هدفمندی یارانه‌ها قبلا خانوارهای دارای درآمد 20 میلیون تومان و به بالا را ثروتمند دانسته بود!

دولت چهاردهم در قصه کالابرگ، یارانه، بنزین و... قائل به نوعی از پیش‌بینی‌پذیری و «انضباط مالی» است اما عملاً نوعی «انسداد اجرائی» در کشور در حال جنگ، ایجاد کرده است. دولت از افزایش رقم کالابرگ برای 9 دهک نترسد و معیارها و ملاک‌های عجیب درآمدی وزارت رفاه را کنار بگذارد و با عقلانیت، امکانات موجود و البته توکل به وعده‌های الهی، کارها را پیش ببرد و به این سخن الهی امام خمینی(ره) اطمینان داشته باشد که «خدا می‌رساند». حذف 46 میلیون نفر از افزایش رقم کالابرگ یا حذف یارانه‌ها، از عقلانیت و توکل به دور است.