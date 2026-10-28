دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از اختصاص ۸۰ درصد اعتبارات این رویداد به استان‌ها خبر داد. ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، گفت این تصمیم با تأکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر توجه به ظرفیت‌های خارج از تهران اتخاذ شده

است.

حیدری در نشست ویدئوکنفرانسی با مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها اعلام کرد که برنامه‌های هفته کتاب امسال با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» از ۲۳ تا ۳۰ آبان برگزار می‌شود. به گفته او، برنامه‌ریزی این دوره از حدود یک ماه پیش آغاز شده و حمایت از کتاب‌فروشی‌ها، برگزاری نشست‌های تخصصی و مشارکت نهادهای فرهنگی، مدارس، دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها در دستور کار قرار دارد.

دبیر هفته کتاب درباره نحوه تخصیص اعتبارات به استان‌ها توضیح داد که ۵۰ درصد اعتبار هر استان پیش از آغاز برنامه‌ها پرداخت می‌شود و پرداخت بخش باقی‌مانده به ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی برنامه‌های اجرا شده بستگی دارد. او همچنین از مشارکت بیش از ۷۰ دستگاه و نهاد در تهران خبر داد و گفت تلاش می‌شود این مجموعه‌ها برنامه‌های خود را به زیرمجموعه‌های استانی و شهرستانی نیز گسترش دهند.

حیدری از آغاز ثبت‌نام طرح فصلی کتاب از شنبه ۹ آبان خبر داد و گفت برای اختصاص یارانه به این طرح و حمایت از کتاب‌فروشی‌ها تلاش می‌شود. گسترش برنامه‌ها به روستاها، فعال‌سازی دوباره باشگاه‌های کتاب‌خوانی، حمایت از مروجان کتاب‌خوانی و برگزاری نشست‌هایی با حضور ناشران، کتاب‌فروشان، ویراستاران و دیگر فعالان صنعت نشر نیز از دیگر محورهای اعلام‌شده برای این دوره است.

بر اساس این گزارش، ستادهای استانی هفته کتاب با ریاست استانداران و دبیری مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها تشکیل می‌شوند. همچنین برگزارکنندگان در نظر دارند آیین اهدای جوایز چهل‌وسومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را در جریان هفته کتاب برگزار کنند.