پخش مجموعه ‌مستند «بازگشت» روز شنبه ۹ آبان از شبکه پرس‌تی‌وی آغاز می‌شود.

قسمت اول مجموعه‌ مستند پنج‌قسمتی «بازگشت» با موضوع بازگشت خانواده‌های لبنانی به خانه‌هایشان در جنوب این کشور، ساعت ۱۲ روز شنبه ۹ آبان‌ماه روی آنتن شبکه پرس‌تی‌وی می‌رود.

دوربین این مستند که به‌سفارش شبکه العالم در بیروت تولید و برای پخش از پرس‌تی‌وی زبانگردانی شده است، به میان خانواده‌های لبنانی می‌رود که پس از برقراری آتش‌بس، به سرزمین و خانه‌های خود

بازگشته‌اند.

مستند «بازگشت» در این مسیر، با این خانواده‌ها همراه و هم‌کلام می‌شود و آنچه را بر آن‌ها و فرزندانشان گذشته است، روایت می‌کند.

قرار است هر هفته یک قسمت از مجموعه مستند «بازگشت» از شبکه پرس‌تی‌وی پخش شود و قسمت اول آن روز شنبه ۹ آبان‌ماه ساعت ۱۲ روی آنتن می‌رود. این مستند ساعت ۱۸ یکشنبه، ۲۱ دوشنبه، ۵ صبح سه‌شنبه، ۱۰ چهارشنبه و ۱۶ روز پنج‌شنبه نیز بازپخش خواهد داشت.