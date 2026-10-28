پیشرفت ایران اسلامی آرمان نسل جوان است

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پیامی به رزمایش جان‌فدایان، بر ادامه مسیر پیشرفت و پاسداری از کشور تأکید کرد.

سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به جوانان و نوجوانان جان‌فدای ایران پیامی صادر کرد.

به گزارش تسنیم، متن کامل پیام سردار موسوی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

نوجوانان و جوانان جان فدای ایران اسلامی، شرکت‌کنندگان در رزمایش جان‌فدایان امامزاده قاسم علیه‌السلام

سلام علیکم

عزت و سربلندی هر ملتی مرهون ایمان اراده و مجاهدت در راه تحقق اهداف ارزشمند و آرمان‌های متعالی‌ست. جوانان و نوجوانان کشور عزیزمان ایران، طی حدود 5 دهه ثابت کرده‌اند که جز به استقلال، پیشرفت و حفظ و حراست از میهن اسلامی نمی‌اندیشند و برای اعتلای این سرزمین متمدن و مقدس، وجود خود را سپر بلا نموده و با نثار جان از تمامیت کشور و حفظ نظام ولایی آن در برابر کینه‌توزی دشمنان دفاع می‌نمایند.

در شرایطی که امام امت اعلی الله مقامه الشریف اولین جان فدای ایران عزیز گشته چه افتخاری بالاتر از آن که همه جوانان و نوجوانان برومند، با عزم و اراده‌ای پولادین و همت و روحیه‌ای جهادی مسیر تعالی خود را با گام برداشتن در راه نورانی امام خود آغاز نمایند و در تحقق خواسته قائد شهید برای فتح قله‌های پیشرفت و سعادت پیشگام باشند موفق و پیروز باشند.

سرباز ولایت و جان‌فدای ملت

سید مجید موسوی