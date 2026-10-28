ایران انگیزه خواهد داشت تا در صورت جنگ آن را تا حد امکان طولانی و دردناک کند

مقام پیشین وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به آمادگی ایران برای مقاومت طولانی‌مدت در برابر تکرار تجاوزگری تأکید کرد: آمریکا می‌تواند تضمین کند که جنگ شدید خواهد بود اما نمی‌تواند تضمین کند که جنگ کوتاه باشد. ایران انگیزه خواهد داشت تا آن را تا حد امکان طولانی و دردناک کند.

رابرت مالی، مقام پیشین وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به ادعای روزنامه وال استریت ژورنال درباره قصد آمریکا برای ازسرگیری حملات متجاوزانه جدیدی علیه ایران به شکل «کوتاه و شدید» پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، در پیامی در صفحه کاربری خود در ایکس نوشت: «با همان احتیاط معمول که هیچ چیز ترامپ چندان معنایی ندارد و کارهایش از منطق روشنی پیروی نمی‌کند، نشانه‌ها به‌طور فزاینده حاکی از حملات تازه آمریکا و اسرائیل به ایران است.»

مالی که در دولت‌های باراک اوباما و جو بایدن، مذاکره‌کننده ارشد در مذاکرات هسته‌ای با ایران بوده است و پیشتر از جنگ انتخابی و غیرقانونی دونالد ترامپ علیه ایران و سیاست قهری او نسبت به حل‌‎وفصل مسئله برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرده است، در پیام خود نوشت: «آمریکا می‌تواند تضمین کند که جنگ شدید خواهد بود اما نمی‌تواند تضمین کند که جنگ کوتاه باشد. ایران انگیزه خواهد داشت تا آن را تا حد امکان طولانی و دردناک کند.»

اظهارات رابرت مالی در پی این مطرح می‌شود که روزنامه وال استریت ژورنال روز سه‌شنبه (5 آبان) در گزارشی به نقل از منابع مدعی شد که آمریکا به چندین کشور عرب در حاشیه خلیج‌فارس گفته است که برای «یک عملیات کوتاه و شدید» علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر آماده شوند.

این گزارش مدعی شده است که این پیام از طریق کانال‌های دیپلماتیک و نظامی منتقل شده و نشانه‌ها حاکی از آمادگی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تکرار تجاوزگری علیه ایران است.

به نوشته این روزنامه، ارتش آمریکا در حال انتقال سامانه‌های پاتریوت از تگزاس به غرب آسیاست و نظامیان خود را از پایگاه‌هایی که در برابر عملیات‌های دفاعی ایران آسیب‌پذیر بوده‌اند، جابه‌جا کرده است.

در همین حال، مقامات ایران با اشاره به شکست واشنگتن در دستیابی به اهداف آن از آغاز جنگ تحمیلی سوم با مشارکت رژیم صهیونیستی علیه ایران، هشدار داده‌اند نیروهای مسلح برای پاسخ مقتدرانه به تکرار هرگونه تجاوزگری آماده‌اند و گزینه‌های گسترده‌تری خواهند داشت.

همچنین سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران پیشتر در یادداشتی در روزنامه فایننشال تایمز هشدار داد: هرگونه تشدید بیشتر تنش‌ها در اطراف تنگه هرمز یا هر نقطه دیگری از منطقه، جان غیرنظامیان، رفاه و امنیت همه کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی را با خطری جدی مواجه خواهد کرد. تجربه گذشته این واقعیت را نشان داده است و بی‌تردید در آینده نیز همین‌گونه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، او افزود: اگر آمریکا بار دیگر اقدام نظامی را به دیپلماسی ترجیح دهد، می‌توانم با اطمینانی کامل و تردیدناپذیر بگویم که نتیجه آن، شکستی راهبردی به‌مراتب بزرگ‌تر خواهد بود. ایران، تمدنی کهن و سرافراز است و در برابر هیچ قدرتی زانو نمی‌زند.‌