وزیر امور خارجه با اشاره به نقش دیپلماسی انرژی ایران در اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز تأکید کرد: پیامدهای مخرب هرگونه ماجراجویی نظامی با تحریک اسرائیل در منطقه خلیج‌فارس برای بازارهای بین‌المللی، همچنان از دغدغه‌های جدی کشورهای صادرکننده و مصرف‌کننده گاز است.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه روز چهارشنبه (6 آبان ماه) در فضای مجازی با اشاره به برگزاری اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز نوشت: دیپلماسی انرژی ایران در اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ای‌سی‌اف) گامی به پیش برداشت. محور اصلی گفت‌وگوها، تحولات بازارهای جهانی گاز و امنیت انرژی بود.

عراقچی تصریح کرد: پیامدهای مخرب هرگونه ماجراجویی نظامی با تحریک اسرائیل در منطقه خلیج‌فارس برای بازارهای بین‌المللی، همچنان از دغدغه‌های جدی کشورهای صادرکننده و مصرف‌کننده گاز به شمار می‌رود.

گزارشی از جزئیات نشست

چهارجانبه تهران به هیئت دولت

وزیر امور خارجه روز چهارشنبه (6 آبان ماه) در جلسه هیئت دولت گزارشی از آخرین تحولات دیپلماتیک و رایزنی‌های انجام‌شده درباره مسایل مرتبط با ایران و آمریکا ارائه کرد.

در این گزارش، موضوعات مطرح‌شده در جریان سفر هیئت قطری و فرمانده ارتش پاکستان و همچنین رایزنی‌های صورت‌گرفته با سه مقام بلندپایه از عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، با محوریت تحولات منطقه‌ای و روند گفت‌وگوهای مرتبط، تشریح شد.

در ادامه جلسه هیئت دولت، گزارشی از سفر رئیس‌جمهور به مسکو و دیدارها و گفت‌وگوهای انجام‌شده در این سفر ارائه شد. در تشریح ابعاد این سفر و تحولات دیپلماتیک منطقه، بر نقش مقاومت ملت ایران، اقتدار نیروهای مسلح، مدیریت دستگاه‌های اجرائی و تدابیر مقام معظم رهبری در تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید شد.

بر اساس این گزارش در جلسه

۴ جانبه ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان ضمن اشاره به تحولات امنیتی منطقه، نسبت به پیامدهای سیاست‌های رژیم صهیونیستی در تضعیف کشورهای منطقه، گسترش دامنه تجاوزات، ایجاد زمینه‌های تجزیه و تضعیف دولت‌های منطقه و کشاندن پای آمریکا به درگیری‌های منطقه‌ای به عنوان سیاست قطعی این رژیم هشدار داده

شد.