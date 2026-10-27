شیراز- خبرنگار كیهان:

آیت‌الله دژکام، در جلسه ستاد اعتکاف استان فارس با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول در برگزاری اعتکاف گفت: ارائه آمارهای متفاوت از سوی مجموعه‌های مختلف می‌تواند اعتماد مردم را کاهش دهد؛ از این‌رو باید با هماهنگی بیشتر، آمارها به‌صورت یکپارچه اعلام شود.

وی با تأکید بر اهمیت محتوای برنامه‌های اعتکاف افزود: در کنار شور و استقبال مردم از این مراسم، باید برای ارتقای کیفیت محتوایی آن نیز برنامه‌ریزی شود و محتوای مورد نیاز مبلغان و روحانیون با رویکردی منسجم در سراسر استان ارائه شود. نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به نقش ایده‌پردازی در اجرای برنامه‌ها، خواستار مشارکت فعال مسئولان و صاحب‌نظران در طراحی برنامه‌های اعتکاف شد و گفت: افرادی که خود در شکل‌گیری ایده ای نقش دارند، انگیزه بیشتری برای اجرای آن خواهند داشت.

دژکام همچنین بر ضرورت ارزیابی برنامه‌های امسال پس از پایان اعتکاف تأکید کرد و خواستار بررسی نقاط قوت، ضعف و میزان تغییرات ایجادشده برای استفاده در برنامه‌ریزی سال آینده شد. وی با اشاره به استقبال گسترده نوجوانان از برنامه‌های سال گذشته، اظهار کرد: در سال گذشته ظرفیت برخی مساجد پاسخگوی تعداد متقاضیان نبود و تعدادی از نوجوانان به‌دلیل محدودیت ظرفیت از حضور در اعتکاف بازماندند؛ بنابراین لازم است امسال تمهیدات بیشتری برای پاسخگویی به این استقبال اندیشیده شود.

امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت آمادگی بیشتر مجموعه امور مساجد، خواستار برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت مساجد مختلف استان و فراهم‌کردن زمینه حضور حداکثری علاقه‌مندان شد. نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری همچنین پیشنهاد کرد از ظرفیت نخبگان استان، فعالان قرآنی، دانش‌آموزان، دانشجویان و نیروهای حوزوی برای غنی‌سازی برنامه‌های اعتکاف استفاده شود تا این مراسم علاوه بر آثار معنوی، زمینه تبادل تجربه و انتقال الگوهای موفق به نسل جوان را فراهم کند.

دژکام با اشاره به ضرورت توجه به ویژگی‌های سنی نوجوانان و جوانان، پیشنهاد داد امکان طراحی فعالیت‌های ورزشی متناسب با فضای اعتکاف بررسی شود.

وی افزود: نوجوانان به‌طور طبیعی به تحرک و فعالیت علاقه دارند و می‌توان با انجام کار کارشناسی، زمینه تلفیق برخی فعالیت‌های ورزشی با برنامه‌های معنوی را فراهم کرد؛ البته این برنامه‌ها باید با شرایط اعتکاف، روزه‌داری و اهداف عبادی آن سازگار باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به تجربه برنامه‌های قرآنی اجرا شده در اعتکاف سال گذشته، بر ضرورت تقویت این بخش تأکید کرد و گفت: برگزاری برنامه‌های ویژه قرآن، از جمله گفت‌وگوهای قرآنی، تفسیر و حفظ آیات، می‌تواند ارتباط معتکفان با قرآن کریم را تقویت کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت انس با قرآن در دوران اعتکاف پیشنهاد داد برنامه‌هایی با محوریت تلاوت، تدبر و حفظ قرآن در طول این سه روز طراحی شود تا فرصت بیشتری برای بهره‌مندی معنوی نوجوانان و جوانان فراهم شود.

دژکام در پایان بر توجه به سنت‌های دینی و بهره‌گیری از تجربه عالمان و بزرگان در اداره مساجد تأکید کرد و خواستار تقویت آمادگی مساجد برای میزبانی شایسته از معتکفان شد.