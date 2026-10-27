سرویس خارجی-

در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگرة آمریکا دموکرات‌ها گزارشی را منتشر کردند که نشان می‌دهد پای ترامپ بسیار بیشتر از آن چیزی که پیش از این گفته می‌شد در پرونده کثیف «جفری اپستین» گیر است.

در کمتر از یک هفته مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگرة آمریکا ترامپ و حزب جمهوریخواه برای پیروزی در هر دو مجلس نمایندگان و سنا کار بسیار سختی دارند.نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بیش از 70 مردم این کشور، ترامپ را بابت شروع جنگ علیه ایران مقصر افزایش شدید قیمت بنزین و گازوئیل در این کشور می‌دانند. به نوشته رویترز بر اساس مطالعه مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک، مصرف‌کنندگان آمریکایی از زمان تهاجم آمریکا علیه ایران به‌طور میانگین ۴۷۱ دلار بیشتر بابت سوخت پرداخته‌اند، در حالی که میانگین این هزینه اضافی در جهان حدود ۶۰ دلار بوده است. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران طی هشت ماه گذشته نزدیک به ۲ هزار دلار برای هر خانوار آمریکایی هزینه داشته و در مجموع ۲۶۵ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا خسارت وارد کرده است. به نوشته نیویورک تایمز افزایش هزینه‌های انرژی که ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران است، موجب افزایش قیمت‌ها در سرتاسر آمریکا شده، اما دستمزدها ثابت مانده و تقریبا نیمی از آمریکایی‌ها توان خرید نیازهای اولیه خود را ندارند. نشریه «نیوزویک» هم هشدار داده است که افزایش قیمت نفت گرمایشی در پی جنگ با ایران، هزینه گرم‌کردن خانه‌ها را در زمستان پیش‌رو برای میلیون‌ها خانوار آمریکایی، به‌ویژه در شمال ‌شرق این کشور، به‌شدت افزایش خواهد داد.

فاجعه ترامپ برای کشاورزان آمریکایی

از سوی دیگر گاردین در گزارشی به این موضوع پرداخته است که چگونه بی‌توجهی دونالد ترامپ، به پیامدهای تصمیم‌هایش، از جمله جنگ تجاری با شرکای واشنگتن و برپایی جنگ غیرقانونی علیه ایران کشاورزان و دامداران آمریکایی را که در سال ۲۰۲۴ به او رای داده بودند، متحمل هزینه‌های سنگین کرده، آن‌ها را خشمگین ساخته و به سوی دموکرات‌ها سوق داده است. به گزارش ایسنا این روزنامه انگلیسی در گزارش خود می‌نویسد: سیاست‌های دونالد ترامپ، برای کشاورزان این کشور فاجعه بوده است، تا حدی که ممکن است در کانزاس که یکی از ایالت‌های عمیقا جمهوری‌خواه و عمدتا در‌بر گیرنده مناطق روستایی است، برای اولین بار در حدود یک قرن گذشته یک سناتور دموکرات انتخاب کند. به نوشته این گزارش از زمانی که ترامپ در سال ۲۰۲۴ به‌راحتی در مناطق کشاورزی پیروز شد، بسیاری از رای‌دهندگان روستایی در کانزاس، آیووا و جاهای دیگر از او دل‌سرد شده‌اند، چراکه قیمت سوخت دیزل که یک عامل کلیدی برای کشاورزی است، نزدیک به ۷۰ درصد افزایش یافته، ورشکستگی مزارع افزایش یافته و جنگ‌های تجاری ترامپ با اعمال تعرفه‌های سنگین گمرکی بر واردات از کشورهای خارجی کشاورزی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده است. بر اساس این گزارش رای‌دهندگان روستایی آن‌قدر از ترامپ ناراضی هستند که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد شکست نامزدهای جمهوری‌خواه سنا در کانزاس، آیووا، نبراسکا و تگزاس بسیار محتمل است.

این یادداشت با اشاره به این که ترامپ عمداً به کشاورزان آسیب نرسانده است اما بی‌توجهی او به پیامدهای تصمیم‌هایش مانند برپایی جنگ انتخابی و غیرقانونی علیه ایران و اعمال تعرفه‌های سنگین گمرکی، باعث شد در نهایت این قشر از جامعه آمریکا متحمل این پیامدها شود، مطرح کرد: آسیب به کشاورزان با تصمیم به پایین آوردن صادرات سویا و سایر محصولات کشاورزی و بالا بردن قیمت سوخت، کود و تجهیزات کشاورزی آسیب به کشاورزان را‌ گریزناپذیر ساخت. به نوشته این روزنامه، ‌تعجبی ندارد که یک نظرسنجی اخیر خبرگزاری آسوشیتدپرس و مؤسسه کی‌اف‌اف نشان داده است که ۶ نفر از هر ۱۰ رای‌دهنده روستایی نحوه مدیریت اقتصاد توسط ترامپ را تایید نمی‌کنند، در حالی که حدود نیمی از این افراد معتقدند اقتصاد در وضعیت بدتری نسبت به زمانی است که ترامپ به کاخ سفید بازگشت. بر اساس این گزارش علاوه‌بر این، دامداران آمریکایی نیز در تگزاس، کانزاس، نبراسکا و سایر ایالت‌های کشاورزی، از اینکه ترامپ اعلام کرد قصد دارد حدود ۶۶۰ میلیون پوند گوشت گاو بدون تعرفه با هدف کاهش ۲۵ درصدی قیمت گوشت گاو وارد کند خشمگین هستند. تعرفه‌های ترامپ با افزایش قیمت گوشت گاو باعث خشمگین شدن مصرف‌کنندگان شد. انجمن ملی گوشت گاو دامداران نارضایتی خود را از واردات گوشت گاو طبق تصمیم ترامپ ابراز کرد و گفت این اقدام ثبات صنعت در حال مبارزه را تضعیف خواهد کرد.

باز شدن دوباره پرونده اپستین

جدای از موقعیت بسیار متزلزل ترامپ و حزب جمهوریخواه در انتخابات آتی که بسیاری از کارشناسان آن را کاملاً مرتبط با شکست در جنگ علیه ایران می‌دانند. دموکرات‌ها در کمتر از یک هفته مانده به انتخابات پرونده حضور ترامپ در جزیره فحشای جفری اپستین مجرم جنسی را نیز دوباره باز کرده‌اند. دموکرات‌های کمیته قضائی مجلس نمایندگان آمریکا گزارشی را منتشر کردند که نشان می‌دهد ۵ زن، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا را به تجاوز و تعرض به خود در حضور قاچاقچی جنسی، جفری اپستین، متهم کرده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که دخالت ترامپ و حضور وی در این پرونده کثیف بسیار فراتر از مسائلی بوده است که پیش از این گفته می‌شد.

گزارش منتشر شده کمیته قضائی مجلس نمایندگان نشان می‌دهد که علاوه ‌بر زنانی که ترامپ را به تعرض و تجاوز محکوم کرده‌اند، 5 زن دیگر نیز اعلام کرده‌اند که جفری اپستین به دنبال قاچاق جنسی این زنان برای ترامپ بوده است. به گزارش فارس این گزارش نتیجه می‌گیرد که بر اساس شواهد و شهادت‌های موجود، ترامپ و پائولو زامپولی- که تا همین اواخر به عنوان یک مقام ارشد دولت ترامپ و دیپلمات خدمت می‌کرد- ممکن است هم‌دست در توطئه جفری اپستین برای قاچاق و آزار زنان جوان در دهه ۱۹۹۰ بوده باشند. این گزارش‌ها در حالی منتشر شده که وزارت دادگستری دولت دونالد ترامپ تمام تلاش خود را به‌کار بسته تا اسناد مربوط به جرایم دونالد ترامپ را مخفی نگه دارد. این وزارتخانه همچنین تحقیقات در زمینه این پرونده را متوقف کرده است. یکی از زنانی که علیه رئیس‌جمهور آمریکا اعلام جرم کرده، ملکه زیبایی پیشین سوئیس با نام «بئاتریس کویل» بوده است. او به کارکنان کمیته قضائی مجلس نمایندگان اعلام کرده که در سال ۱۹۹۳ مورد تجاوز ترامپ قرار گرفته است و پس از آن هم ترامپ و هم اپستین تلاش کرده‌اند تا با دادن وعده‌هایی مانند ویزای آمریکا و تحصیل در دانشگاه نیویورک، او را وادار به سکوت کنند. نام فردی دیگر با عنوان «جین» هم در این گزارش به چشم می‌خورد که در سن ۱۴ سالگی، یعنی زیر سن قانونی، از سوی اپستین به ترامپ معرفی شده است. تمام این شواهد در حالی منتشر شده که رئیس‌جمهور آمریکا دائماً تلاش می‌کند خود را از پرونده اپستین جدا کند و اتهامات وارده را رد می‌کند. او به گفته بسیاری از شاهدان و همچنین عکس‌ها و ویدیوهای موجود، سال‌ها از دوستان بسیار نزدیک اپستین بوده است. ترامپ پیش‌تر هم به خاطر تجاوز به یک خانم و پرداخت حق‌السکوت به او دادگاهی شده بود.

تارنمای شبکه خبری ان‌بی‌سی هم در گزارشی در همین زمینه نوشته است: دموکرات‌های کمیته قضائی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار انتصاب یک بازپرس ویژه مستقل برای بررسی شواهد مربوط به ارتباطات مجرمانه احتمالی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، با جفری اپستین مجرم جنسی شده‌اند. ان‌بی‌سی ادامه داده است: دموکرات‌ها امیدوارند در شرایطی که میزان محبوبیت ترامپ به دلیل وضعیت اقتصادی، دشواری تامین هزینه‌های زندگی و جنگ علیه ایران کاهش یافته، کنترل کنگره را به دست بگیرند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در صورت پیروزی دموکرات‌ها در یکی از ۲ مجلس کنگره، بررسی این پرونده می‌تواند از ماه اول سال آینده میلادی (دی ماه) به یکی از محورهای اصلی فعالیت قانون‌گذاران تبدیل شود.