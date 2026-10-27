روایت رسانه عبری «اسرائیل هیوم» از نقشه نتانیاهو در صورت شکست در انتخابات

رسانه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» در بحبوحه برگزاری انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی از برنامه پشت پرده دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای تشکیل یک دولت ائتلافی با عنوان «دولت وحدت» در سرزمین‌های اشغالی خبر داده است.

انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی دیروز سه‌‌شنبه (5 آبان) در سرزمین‌های اشغالی برگزار شد تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز نتیجه انتخابات اعلام نشده است. برخی نظرسنجی‌ها همزمان با برگزاری انتخابات از احتمال شکست ائتلاف حامی بنیامین نتانیاهو خبر می‌دادند اما گزارش رسانه صهیونیستی اسرائیل‌هیوم نشان می‌دهد که نتانیاهو درصورت شکست به حربه‌ای متوسل خواهد شد تا در قدرت باقی بماند. بر اساس این گزارش او با مشورت با ترامپ به این نتیجه رسیده است تا یک «دولت ائتلافی» به همراه رقیب انتخاباتی خود یعنی «گادی آیزنکوت» تشکیل دهد.

بر اساس این طرح، وزرای راست افراطی از جمله افرادی مثل وزیر امنیت داخلی کنونی اسرائیل، ایتمار بن‌گویر، کنار گذاشته می‌شوند و نتانیاهو به مدت تنها دو سال در نخست‌وزیری می‌ماند و پس از آن بازنشستگی خود را اعلام می‌کند و سپس در دو سال بعدی، آیزنکوت، سکان نخست‌وزیری را در دست می‌گیرد.

به گزارش فارس به نقل از «اسرائیل هیوم» بدین ترتیب یک دولت چرخشی ایجاد می‌شود. در این طرح، نتانیاهو در دو سال دوران نخست‌وزیری جدید خود، توافق‌نامه‌های ابراهیم با سایر کشورها به ویژه عربستان را پی خواهد گرفت. آمریکا پیشنهاد داده است که رئیس اسرائیل اسحاق هرتزوگ، برای تکمیل این طرح، نتانیاهو را در دادگاه فساد عفو کند. پیش‌تر خبرهایی منتشر شده بود که نشان می‌داد در صورت کناره‌گیری نتانیاهو از قدرت، رئیس اسرائیل او را از اجرای مجازات در پرونده‌های فساد عفو خواهد کرد.این اخبار در شرایطی منتشر شده که آیزنکوت پیش‌تر پذیرش هرگونه رهبری از سوی نتانیاهو را رد کرده است. طرح احتمالی تشکیل دولت وحدت منجر به شکل‌گیری یک نوع بی‌اعتمادی در فضای داخلی رژیم صهیونیستی شده است. بن‌گویر، نتانیاهو را متهم کرده که قصد دارد پس از انتخابات وی را کنار بگذارد و سمت‌های دولتی را در اختیار جریان‌های چپ‌گرا قرار دهد. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود نزدیکان آیزنکوت برای هرگونه مشارکت در دولت، شروط سخت‌گیرانه‌ای تعیین کنند؛ از جمله تعهد کتبی نتانیاهو به کناره‌گیری از نخست‌وزیری، لغو قانون مربوط به اصلاحات قضائی و تشکیل کمیته تحقیق حاکمیتی درباره شکست امنیتی اسرائیل در هفتم اکتبر (عملیات طوفان الاقصی).