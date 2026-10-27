سخنگوی دولت ضمن اشاره به جریان تردد در مرز ایران و پاکستان اعلام کرد: پیش‌بینی دولت این است که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در بهمن‌ماه برگزار شود.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه (5 آبان ماه) در نشست خبری اولویت اصلی مجموعه‌ اجرائی کشور را ساماندهی وضعیت معیشتی مردم و ارتقای رفاه عمومی اعلام کرد. وی با تأکید بر پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای پایه، تصریح کرد: دولت خود را مکلف به حفظ معیشت خانوارها می‌داند.

مهاجرانی با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، نوسانات قیمتی و محاصره اقتصادی، از کاهش قدرت خرید بخشی از جامعه و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها سخن گفت. سخنگوی دولت افزود: برای تحقق عدالت اقتصادی، دو مسیر همزمان دنبال می‌شود؛ بازنگری در شمول دریافت یارانه‌ها و حذف افراد غیرمشمول طبق قانون، و افزایش سطح پشتیبانی از دهک‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر.

مهاجرانی سازمان امور مالیاتی را به دلیل برخورداری از داده‌های جامع، یکی از ارکان مؤثر در شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها دانست و خاطرنشان کرد: اجرای کامل این برنامه نیازمند همکاری منسجم میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است.

افزایش ۵۰ درصدی حمایت‌ها

برای تقویت قدرت خرید خانوارها

سخنگوی دولت با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی اعتبار حمایتی، مبنای این اقدام را خوداظهاری افراد، داده‌های سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و شاخص‌های تعیین‌شده اعلام کرد. وی افزود: متقاضیان نیازمند نیز می‌توانند در مراحل بعدی وارد فرآیند بررسی شوند؛ بدین ترتیب که با ارسال پیامک، اطلاعات و درخواست خود را اعلام می‌کنند تا داده‌های دریافتی ارزیابی شود.

سخنگوی دولت با ارائه‌ آماری از نحوه مصرف اعتبار تخصیص‌یافته، یادآور شد: معمولاً حدود

۹۰ درصد از این اعتباراتِ دو ماهه، در همان ماه نخست برای خرید کالاهای اساسی استفاده می‌شود.

مهاجرانی تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند کاهش دریافت کالری خانوارها را که در ماه‌های گذشته و همزمان با افت مصرف اقلامی مانند برنج و گوشت قرمز رخ داده بود، جبران کند.

او اظهار امیدواری کرد: این افزایش ۵۰ درصدی در بهبود وضعیت معیشتی و حفظ قدرت خرید اقشار نیازمند برای تأمین کالاهای ضروری مؤثر باشد.

در دفاع از کشور ذره‌ای کوتاه نمی‌آییم

مهاجرانی تأکید کرد: هر زمان کوچک‌ترین تعدی به خاک کشور صورت بگیرد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت از سرزمین خود دفاع خواهند کرد و همان‌طور که پیش‌تر نیز ثابت شده، ایران در دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی ذره‌ای کوتاه نخواهد آمد.

پیگیری‌های دیپلماتیک ادامه دارد

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تردد کامیون‌ها در مرز ایران و پاکستان و مشکلات رانندگان و تجار، توضیح داد: بخش عمده‌ای از مبادلات تجاری کشور پیش از این از مسیرهای دریایی انجام می‌شد و زیرساخت‌های مرزهای زمینی پاسخگوی حجم زیاد مراجعات ایجاد شده نبوده است.

وی از بررسی این موضوع در هیئت دولت خبر داد و افزود: گمرک مأموریت یافته است با همکاری ستادهای ذی‌ربط، زیرساخت‌های لازم را برای تسهیل و تسریع در تردد مبادلات تجاری فراهم کند.

مهاجرانی با بیان اینکه مرز زمینی ایران و پاکستان باز است و تردد در آن جریان دارد، تصریح کرد: مقامات دیپلماتیک پاکستان نیز در این زمینه همکاری‌هایی داشته‌اند و پیگیری‌های دستگاه دیپلماسی تا تثبیت کامل شرایط و بهره‌برداری جامع از ظرفیت مرزهای زمینی، دریایی و هوائی ادامه خواهد داشت.

وی با یادآوری تجربه نخستین روز از جنگ رمضان و حملات صورت‌گرفته به میناب و لامرد، از شدت خشونت و بی‌رحمی طرف مقابل سخن گفت. مهاجرانی تأکید کرد: دولت و نهادهای مسئول در حوزه امنیتی و مدیریت بحران، برای مواجهه با سناریوهای مختلف آمادگی کامل دارند.

مهاجرانی وحدت و همبستگی ملی را مانع اصلی شکل‌گیری بحران‌ها دانست و خاطرنشان کرد: با حفظ وحدت مقدسی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است، می‌توان با انسجام بیشتری از چالش‌های احتمالی عبور کرد.

مردم صاحبان اصلی کشور هستند

سخنگوی دولت درباره افزایش قیمت بلیت قطار بدون اطلاع‌رسانی قبلی و نگرانی از تکرار آن، اظهار کرد: مردم مالکان اصلی کشور هستند و دولت خود را موظف به گفت‌وگوی شفاف و صادقانه با آنان می‌داند.

وی رعایت سازوکارهای قانونی در تغییر قیمت‌ها را ضروری دانست و افزود: هرگونه تغییر نرخ باید متناسب با شرایط، در ستاد تنظیم بازار بررسی و تصویب شود و اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد.

مهاجرانی تصریح کرد: اگر مسئولان مربوطه این فرآیند را به‌درستی طی نکرده و اطلاع‌رسانی نکرده باشند، باید در برابر مردم پاسخ‌گو بوده و عذرخواهی کنند.

وی تأکید کرد: حق مردم است که پیش از اجرای تصمیماتِ تأثیرگذار بر هزینه‌هایشان، در جریان امور قرار گیرند و این روند اطلاع‌رسانی باید اصلاح شود.

انتخابات شوراها در بهمن‌ماه برگزار می‌شود

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ادامه فعالیت دوره ششم، اعلام کرد: پیش‌بینی دولت این است که انتخابات در بهمن‌ماه برگزار شود.

وی ابراز امیدواری کرد: انتخابات در همین بازه زمانی برگزار شود و افزود تمامی اقدامات و تصمیمات مربوط به فرآیند انتخابات و ادامه فعالیت شوراها، مطابق پیش‌بینی‌های قانونی انجام خواهد شد تا اعضای جدید انتخاب شوند.

دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی

از ابزارهای مختلف استفاده می‌کند

مهاجرانی خاطرنشان کرد: دولت با اقداماتی نظیر تخصیص بموقع ارز و تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات کالا، به دنبال کاهش تأخیر در ورود کالاها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها است تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود.

توسعه کریدورهای ریلی در اولویت دولت است

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره برنامه‌های دولت برای جبران ضعف‌های زیرساختی ریلی در پیوند اقتصادی با پیمان‌های شانگهای، بریکس و اوراسیا، گفت توسعه مسیرهای کریدوری از اولویت‌های اصلی دولت است و پروژه راه‌آهن تبریز تا چشمه‌ثریا نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌شود.

به گزارش ایرنا، وی افزود: با وجود شرایط دشوار و وضعیت جنگی، دولت سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را رها نکرده و از ظرفیت‌هایی مانند تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای پیشبرد طرح‌ها استفاده می‌کند.