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کد خبر: ۳۴۰۸۹۲
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۴
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شناسایی و دستگیری ۲ تیم تروریستی در سراوان و ایرانشهر

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: با اشراف اطلاعاتی و متعاقب آن اقدام پیش‌دستانه جامعه اطلاعاتی، دو تیم تروریستی در مناطق سراوان و ایرانشهر شناسایی و سحرگاه سه‌شنبه اعضای این تیم‌ها دستگیر شدند.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در ادامه ضربات پی‌در‌پی به تیم‌های گروهک‌های تروریستی در منطقه جنوب شرق، با اشراف اطلاعاتی و متعاقب آن اقدام پیش‌دستانه جامعه اطلاعاتی، دو تیم تروریستی در مناطق سراوان و ایرانشهر شناسایی و سحرگاه سه‌شنبه اعضای این تیم‌ها دستگیر شدند.
به گزارش فارس، قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه خاطرنشان کرد: تیم‌های متلاشی شده قصد داشتند اقدام به اجرای چند عملیات تروریستی در ایرانشهر و سراوان نمایند که با اقدام قاطع دستگاه‌های اطلاعاتی ناکام ماندند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه به گروهک‌های مزدور آمریکا و رژیم صهیونی که مأموریت دارند شکست آنان در به ‌زانو درآوردن ملت عظیم ایران را جبران نمایند هشدار می‌دهد عاقبت مزدوری برای دشمن؛ هلاکت و نابودی است.

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