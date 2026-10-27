«ایران، چالشی بغرنج است که می‌تواند ریاست‌جمهوری‌های آمریکا را نابود کند». این ارزیابی را مسئول اسبق میز ایران در وزارت خارجه آمریکا در روزی اعلام کرد که گزارشگر شبکه بی‌بی‌سی می‌گوید: جنگ ایران به صندوق‌‌های رأی در آمریکا رسیده و تورم و نارضایتی، گریبان‌گیر دولت شده است.

بر اساس نظرسنجی رویترز، رأی‌دهندگان آمریکایی به‌طور کلی دموکرات‌ها را با نسبت ۴۷ به ۳۶ درصد، به جمهوری‌خواهان ترجیح می‌دهند که عمدتاً ریشه در نارضایتی اقتصادی ناشی از جنگ دارد. قیمت بنزین در حالی از زمان بایدن فراتر رفته گرانی دوره بایدن ریشه در جنگ اوکراین و روسیه داشت اما گرانی اخیر، ریشه در جنگ‌افروزی ناکام شخص ترامپ دارد.

ایران را شکست دادیم

اما موشک‌هایش به اروپا می‌رسد(!)

در حالی که عناصر غربگرا وانمود می‌کردند آتش‌بس و تفاهم با آمریکا از سوی ایران نقض شده، ترامپ اذعان کرد که از آتش‌بس خوشش نمی‌آمده و اتلاف وقت می‌دانسته است. او در عین حال به قدرت موشکی ایران اذعان کرد و گفت: اشکالی ندارد اگر این جمله را نقل‌قول کنم؟ چون حقیقت دارد. ایرانی‌ها سلاح‌های فوق‌العاده‌ای می‌سازند. مردم خیلی باهوشی هستند اما ما حسابی آن‌ها را شکست دادیم. تهران اکنون موشکی دارد که عملاً به اروپا می‌رسد و قرار نبود آن را داشته باشد؛ ما گفتیم «این‌ها این موشک را از کجا آورده‌اند، لعنتی؟» با خودمان گفتیم: این موشک را از کجا گیر آورده‌اند؟ آن‌ها می‌توانستند به سن‌دیگو، لس‌آنجلس و شهرهای ما حمله کنند.

او همچنین گفت: ما یک آتش‌بس کوتاه برقرار کردیم که من هیچ‌وقت از آن خوشم نیامد و به نظرم اتلاف وقت بود.

لیمبرت: ایران

نابودکننده رؤسای جمهور آمریکاست

یک دیپلمات سابق آمریکایی اذعان کرد: ایران، چالشی بغرنج است که می‌تواند ریاست‌جمهوری‌های آمریکا را نابود کند.

«جان لیمبرت»، دستیار معاون وزیر امور خارجه آمریکا و مسئول میز ایران در این وزارتخانه، سفیر سابق آمریکا در موریتانی و از جاسوسان بازداشت‌شده لانه جاسوسی آمریکا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ است. او گفته است: آمریکا وارد جنگ با ایران شد، نتیجه‌اش چقدر منفی بود؛ متأسفانه ترامپ حرف‌های نتانیاهو را باور کرد و الان خودش را در یک بن‌بستی که راه نجات و خروج ندارد می‌بیند. مسئله ایران یک مسئله بغرنجی برای تمام رؤسای جمهوری آمریکا بوده؛ مثلاً ریاست‌جمهوری جیمی کارتر را نابود کرد؛ ترامپ هم گفت من کار را یکسره می‌کنم ولی مشاورانش کجا بودند به او بگویند آقا به این سادگی نمی‌شود.

آمریکایی‌ها بیش از دیگران

هزینه گرانی سوخت را می‌پردازند

در حالی که کشاورزان آمریکایی به خاطر کمبود و گرانی اقلامی مانند کود و گازوئیل شدیداً از دولت ترامپ ناراضی هستند، جک پراندلی، معامله‌گر بین‌المللی و تحلیلگر سوئدی خبر داد: کودهای شیمیایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، به صفر رسیده‌اند.

از سوی دیگر، رویترز گزارش داد که براساس مطالعه مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک، مصرف‌کنندگان آمریکایی از زمان تهاجم آمریکا علیه ایران به‌طور میانگین ۴۷۱ دلار بیشتر بابت سوخت پرداخته‌اند، در حالی که میانگین این هزینه اضافی در جهان حدود ۶۰ دلار بوده است.

قیمت بنزین در آمریکا

رکورد دوره بایدن را هم شکست

خبر دیگر اینکه قیمت بنزین در آمریکا از میانگین دوره بایدن پیشی گرفت. درحالی‌که دونالد ترامپ به‌طور مداوم از سیاست‌های دولت جو بایدن، سلف خود انتقاد می‌کند، اما داده‌های جدید فدرال حاکی از پیشی گرفتن قیمت بنزین از میانگین دوره قبلی است.

ونس معاون ترامپ دیروز ادعا کرده بود: یادتان هست در سال ۲۰۲۲، وقتی روسیه به اوکراین حمله کرد و قیمت بنزین سر به فلک کشید؟! قیمت بنزین هر بار که یک دیکتاتور تصمیم می‌گیرد بدخلقی کند، سر به فلک می‌کشد. خیلی‌ها می‌گویند که قیمت بنزین خیلی بالاست اما قیمت انرژی در زمان بایدن و آغاز جنگ اوکراین افزایش یافت. رأی‌دهندگان بدون شک فشار را در پمپ بنزین احساس می‌کنند، چرا که قیمت یک گالن بنزین بدون سرب امروز ۴۰ درصد بیشتر از سال گذشته است.

اما به گزارش سی‌ان‌ان، میانگین قیمت بنزین به بیش از ۴.۷۲ دلار رسیده و از میانگین ثبت‌شده در دوران جو بایدن فراتر رفته است؛ اتفاقی که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای و در پی افزایش شدید قیمت انرژی رخ داده است. جنگ ایران و اختلال در زنجیره تأمین انرژی، جهش قیمت سوخت را به دنبال داشته است. از زمان آغاز جنگ، مصرف‌کنندگان آمریکایی فقط برای خرید بنزین و گازوئیل ۱۴۴ میلیارد دلار بیشتر هزینه کرده‌اند؛ رقمی که هزینه بالاتر سوخت هواپیما و افزایش هزینه وام مسکن خانوارها را شامل نمی‌شود. هزینه اضافی سوخت برای هر خانوار آمریکایی به‌طور متوسط به بیش از ۱۱۰۰ دلار رسیده است. قیمت بنزین در برخی ایالت‌های مهم انتخاباتی، از جمله ویسکانسین، ایندیانا، اوهایو و میشیگان طی روزهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

جمهوری‌خواهان، دست ‌به ‌گریبان گرانی‌های ناشی از جنگ

شبکه العربی قطر ضمن بررسی هزینه‌های جنگ و بحران انرژی در آمریکا عنوان کرد: مصرف‌کنندگان آمریکایی از زمان آغاز جنگ، به‌طور متوسط ۴۷۱ دلار هزینه اضافی سوخت پرداخته‌اند؛ رقمی نزدیک به

۸ برابر میانگین ۶۰ دلاری سایر نقاط جهان! همچنین، هزینه اضافی سوخت در آمریکا از ابتدای مارس تا اواسط اکتبر به ۱۶۰ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، ترامپ می‌گوید مردم آمریکا باید این هزینه‌ها را بپردازند تا ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند!

نظرسنجی جدید رویترز/ایپسوس نشان می‌دهد رأی‌دهندگان آمریکایی به‌طور کلی دموکرات‌ها را با نسبت ۴۷ به ۳۶ درصد، به جمهوری‌خواهان ترجیح می‌دهند. در پرسش‌ از رأی‌دهندگان مردد هم مشخص شد که دموکرات‌ها با نسبت ۵۰ به ۴۱ درصد، پیشتاز هستند. افرادی که احتمال بیشتری دارد در انتخابات شرکت کنند نیز دموکرات‌ها را با اختلاف

۹ درصدی ترجیح می‌دهند. ۳۷ درصد از افراد گفته‌اند که «دموکرات‌ها رویکرد اقتصادی بهتری دارند»

جنگ ایران، گریبانگیر ترامپ

در پای صندوق‌‌های رأی

خبرنگار بی‌بی‌سی در آمریکا هم در گزارشی گفت: جنگ ایران به یکی از محورهای مهم انتخابات آمریکا تبدیل شده است؛ زیرا پیامدهای آن مستقیماً بر اقتصاد و معیشت مردم تأثیر گذاشته است. افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و بالا رفتن هزینه سوخت و مواد غذایی، نارضایتی عمومی از جنگ را تشدید کرده است.

دموکرات‌ها جنگ را عاملی برای افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهای آمریکایی می‌دانند. در مقابل، بخشی از جمهوری‌خواهان نیز با توجه به مخالفت گسترده افکار عمومی با جنگ، از مواضع ترامپ فاصله گرفته‌اند و بر ضرورت پایان درگیری یا جلوگیری از طولانی‌شدن آن تأکید می‌کنند.

به این ترتیب، ایران از موضوعی حاشیه‌ای در انتخابات‌های گذشته به مسئله‌ای با پیامدهای مستقیم اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است؛ وضعیتی که از نظر تأثیرگذاری بر افکار عمومی، با بحران گروگان‌گیری در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری جیمی کارتر مقایسه می‌شود.

نارضایتی ۶۵ درصد مردم آمریکا‌

از گرانی و مدیریت ترامپ

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی نوشت: اقتصاد و هزینه‌های زندگی، به محور انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا تبدیل شده‌اند. با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در سوم نوامبر، نگرانی‌های اقتصادی و نارضایتی از وضعیت کشور به دغدغه اصلی رأی‌دهندگان تبدیل شده است.

این انتخابات شامل تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و یک‌سوم کرسی‌های مجلس سنا است و نتیجه آن می‌تواند بر دو سال پایانی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تأثیر بگذارد. با وجود هزینه‌کرد بیشتر جمهوری‌خواهان در تبلیغات، نظرسنجی‌ها از افزایش شانس دموکرات‌ها برای تصاحب اکثریت مجلس نمایندگان حکایت دارند.

افزایش هزینه‌های زندگی، مهم‌ترین نگرانی اقتصادی مردم آمریکاست. قیمت بنزین به بیش از ۴.۲۹ دلار و گازوئیل به بیش از ۶.۵۰ دلار رسیده است؛ افزایشی که با پیامدهای جنگ ایران مرتبط است.

جنگ ایران به یکی از محورهای اختلاف انتخاباتی تبدیل شده است. نامزدهای دموکرات، ترامپ را مسئول افزایش هزینه‌های انرژی می‌دانند و وعده داده‌اند در صورت کسب اکثریت، برای توقف جنگ اقدام کنند.

طبق نظرسنجی مرکز پیو، حدود ۶۵ درصد آمریکایی‌ها با نحوه مدیریت این جنگ از سوی ترامپ مخالفند. مجموعه این مسائل، از افزایش هزینه‌های زندگی و پیامدهای جنگ ایران تا فساد دولتی و خدمات درمانی، می‌تواند در تصمیم رأی‌دهندگان و ترکیب آینده کنگره آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

حمله به ایران می‌تواند

بحران سوخت را تشدید کند

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال درباره تبعات حمله مجدد به ایران و تشدید بحران جهانی سوخت هشدار داد. این روزنامه نوشت: ۱۲ درصد ظرفیت پالایش جهان از مدار خارج شده است. روسیه که پیش‌تر حدود ۱۰ درصد بازار جهانی دیزل را تأمین می‌کرد، ۵۹ درصد ظرفیت تولید سوخت خود را از دست داده؛ ظرفیت پالایش عربستان نیز حدود

۲۵ درصد کاهش یافته است.

کسری جهانی دیزل روزانه حدود دو میلیون بشکه است و تعمیر پالایشگاه‌های آسیب‌دیده ماه‌ها و توسعه ظرفیت آمریکا احتمالاً سال‌ها زمان می‌برد.

حملات مجدد آمریکا به ایران و پاسخ احتمالی به زیرساخت‌های انرژی منطقه می‌تواند اختلال‌ها را طولانی‌تر کند.

نگرانی‌های نفتی در عربستان

ویل شرایور تحلیلگر آمریکایی درباره سفر مقامات ارشد سه کشور منطقه به تهران نوشت: خاندان آل‌سعود در تهران زانوی تسلیم بر زمین می‌گذارد. ترکیه و پاکستان فقط آنجا حضور دارند تا در لحظه تحقیر عربستان سعودی، به سعودی‌ها دلداری بدهند. علی خامنه‌ای و قاسم سلیمانی دارند از سر پیروزی و رضایت، با هیجان دست می‌زنند.

در همین حال، بلومبرگ می‌نویسد: صنعت نفت عربستان در روزهای ابتدایی جنگ ایران توانست از نگرانی‌های ناشی از درگیری‌ها عبور کند و فعالیت خود را حفظ کند. با این حال، در پی حملات مرگبار حوثی‌ها، نگرانی‌ها اکنون از بخش نفت فراتر رفته و به دیگر بخش‌های اقتصاد عربستان منتقل شده است.

در رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو دچار چالش‌های متعدد است. او که تحریک‌کننده ترامپ به جنگ علیه ایران بود، اکنون با مخالفت ارتش از یک سو و احتمال واگذاری دولت به رقیبان از سوی دیگر مواجه است.

نتانیاهو یک نبرد را پیشاپیش باخت

یوسی ملمن، روزنامه‌نگار مشهور صهیونیست دیروز در تحلیلی نوشت: حتی پیش از اینکه صندوق‌های رأی باز شوند، نتانیاهو یک نبرد را از پیش باخته بود، زیرا تلاش‌های او برای ایجاد تحریکات و تنش‌آفرینی در برابر ایران، با مخالفت مواجه شد و نتوانست مانع برگزاری انتخابات شود

تلاش‌های او برای ایجاد تحریکات و تنش‌آفرینی در برابر ایران، با مخالفت ترامپ، رئیس ستاد کل ارتش و مقام‌های ارشد ستاد کل و همچنین مقام‌های ارشد موساد مواجه شد. رؤسای موساد و شاباک، مطابق انتظار از آن‌ها، به طرح‌ها و توطئه‌های نتانیاهو رأی مثبت دادند؛ اما این نقشه‌ها به نتیجه نرسیدند. البته نتانیاهو همچنان به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.

آشفتگی و اختلاف در ائتلاف حامی نتانیاهو

اکسیوس هم در گزارشی می‌نویسد: نتانیاهو و بلوک حامی او، در انتخابات سازمان‌دهی مناسبی ندارند، دچار اختلاف و چنددستگی بوده و از محبوبیت بسیار پایینی برخوردار هستند؛ بسیاری از رأی‌دهندگان این اردوگاه نیز روحیه خود را از دست داده‌اند در مقابل، بلوک مخالفان با سازمان‌دهی مناسبی وارد انتخابات شده‌اند. انتظار می‌رود دو حزب عربی مخالف نتانیاهو هم حدود ۱۵ کرسی به دست آورند که تعداد قابل توجهی است.

شبکه صهیونیستی اینترنشنال هم گفت: در اسرائیل، نظرسنجی مؤسسه «مداد» نشان می‌دهد ۳۷ درصد نتانیاهو و ۴۷ درصد گادی آیزنکوت را برای نخست‌وزیری ترجیح داده‌اند.

مخالفت برخی سران موساد و ارتش اسرائیل

روزنامه معاریو به نقل از منابع نظامی اسرائیل گزارش داد تنش میان مقام‌های سیاسی این کشور و رئیس ستاد کل ارتش، همراه با شماری از فرماندهان ارشد نظامی، افزایش یافته است.

به نوشته معاریو، اختلاف میان مقام‌های سیاسی و امنیتی اسرائیل چند موضوع را در بر می‌گیرد که یکی از آنها انجام پروازهای آشکار نیروی هوایی اسرائیل در برخی مناطق خاورمیانه است.

بر اساس این گزارش، فرماندهان ارتش اسرائیل در روزهای اخیر با انجام چنین پروازهایی مخالفت کرده و ملاحظات خود را به مقام‌های سیاسی انتقال داده‌اند.

منابع نظامی گفته‌اند ارتش به مقام‌های سیاسی هشدار داده است که انجام پروازهای آشکار در شرایط کنونی می‌تواند به تشدید تنش‌های امنیتی در منطقه منجر شود.

روزنامه هاآرتص هم نوشت: فضای داخلی موساد متشنج است، زیرا تعدادی از مسئولان این سازمان از انجام عملیات در ایران هم‌زمان با انتخابات اسرائیل، خودداری می‌کنند.

نتانیاهو دنبال تسویه‌حساب

با رئیس ستاد کل ارتش

شبکه‌های ۱۳ و ۱۵ رژیم صهیونیستی هم از تشدید اختلافات میان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و رئیس ستاد ارتش این رژیم خبر دادند و افزودند که نتانیاهو در گفت‌وگوهای خصوصی گفته است در صورت انتخاب مجدد به‌عنوان نخست‌وزیر، ایال زامیر را برکنار خواهد کرد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی درباره اختلاف میان نتانیاهو و زامیر اعلام کرد که اقدام مورد درخواست نتانیاهو از رئیس ستاد ارتش، انجام آماده‌سازی‌هایی مرتبط با جبهه ایران بوده است؛ اما زامیر با این درخواست مخالفت کرده است.

دروغ‌های بی‌پایان نتانیاهو

صدای منوشه امیر را هم درآورد

گادی آیزنکوت رقیب نتانیاهو با انتقاد از وی گفت: تغییر حکومت در ایران هدف درستی برای جنگ نیست و نتانیاهو درباره بمب اتمی ایران دروغ می‌گوید! تغییر حکومت در ایران نباید به‌عنوان هدف یک عملیات نظامی تعیین شود. هدف اصلی اسرائیل باید نابودی برنامه هسته‌ای، توان موشکی و شبکه نیروهای هم‌پیمان منطقه‌ای ایران باشد و می‌دانم که چگونه می‌توان این اهداف را محقق کرد. وی همچنین نتانیاهو را «متوهم» توصیف کرد و روایت او درباره دستاوردهای عملیات نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران را زیر سؤال برد.

حجم دروغ‌های نتانیاهو موجب شده حتی منوشه امیر جاسوس کهنه‌کار موساد هم که تا همین اواخر نتانیاهو را قبول داشته، به صدای آمریکا بگوید: انتشار تصویری از سوی نتانیاهو که انفجار بمب اتمی ایران در تل‌آویو را نشان می‌دهد، با واکنش تند منتقدان روبه‌رو شده است. آنها می‌پرسند: مگر شما تا همین اواخر ادعا نمی‌کردید که حکومت ایران را سرکوب کرده و تهدید جمهوری اسلامی علیه اسرائیل را کاهش داده‌اید؟ پس چرا اکنون با چنین اقداماتی ایجاد هراس می‌کنید؟ ارتش اسرائیل هشدارهای نتانیاهو درباره احتمال حمله ایران را فاقد پشتوانه محکم می‌داند و معتقد است این اظهارات بی‌دلیل به تشویش افکار عمومی دامن می‌زند.