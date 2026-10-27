کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد

نمایندگان مردم در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های وزیر اقتصاد درباره گرانی‌های اخیر قانع نشدند و مدنی‌زاده کارت زرد گرفت.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه (5 آبان) مجلس شورای اسلامی، سؤال مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده اردکان و جمعی از نمایندگان از سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره علت عدم پذیرش مسئولیت در قبال گرانی‌های اخیر در دستور کار قرار گرفت.

پس از ارائه توضیحات وزیر، نماینده سؤال‌کننده از پاسخ‌های مدنی‌زاده قانع نشد و خواستار به رأی گذاشتن پاسخ وی شد.

در نهایت، نمایندگان مجلس با ۱۰۶ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در جلسه، از پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی قانع نشدند و به این ترتیب، مدنی‌زاده از مجلس کارت زرد گرفت.

مدنی‌زاده: تورم را زیر ۲۰ درصد می‌رسانیم

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی که برای پاسخ به سؤال مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده مردم اردکان، درباره علت شانه خالی کردن وزیر از مسئولیت گرانی‌ها در جلسه علنی حاضر شده بود، گفت: واقعیت سفره مردم برای همه ما روشن است. بازنشستگان، کارگران، کارمندان و همه مردم عزیز تحت فشار تورم و گرانی هستند. ما نیز آمار و ارقام را به‌صورت روزانه رصد می‌کنیم و از سختی‌هایی که مردم با آن مواجه‌اند، اطلاع داریم.

مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه نگرانی نمایندگان مجلس درباره شرایط معیشتی مردم، به‌حق و مشروع است، تصریح کرد: از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که در چنین شرایطی، امکان گفت‌وگو میان دولت و مجلس درباره مسائل و مشکلات مردم فراهم شده است.

وی تأکید کرد: توضیحاتی که ارائه می‌کنم، به‌هیچ‌وجه به معنای انکار سختی‌های زندگی و مشکلات معیشتی مردم نیست. در وهله نخست، بابت تمام سختی‌ها، مشکلات، تورم و گرانی‌هایی که بر اقتصاد ایران تحمیل شده است، از ملت شریف ایران عذرخواهی می‌کنم؛ آنچه مطرح می‌شود، صرفاً گزارشی از عملکرد و اقدامات انجام‌ شده است.

صفر شدن مالیات ۱۰ میلیون کسب‌وکار

وزیر اقتصاد با اشاره به دشواری‌های دریافت مالیات از مردم و بنگاه‌های اقتصادی افزود: با وجود این شرایط، مالیات ۱۰ میلیون کسب‌وکار را صفر کردیم و تمرکز خود را بر بنگاه‌های بزرگی قرار دادیم که فرار مالیاتی دارند.

مدنی‌زاده با بیان اینکه مقابله با فرار مالیاتی از طریق اقدامات مختلف دنبال شده است، گفت: در یک مورد، با اقدامات انجام‌شده از فرار مالیاتی به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان جلوگیری کردیم. همچنین سیستمی‌کردن فرآیندهای مالیاتی با هدف مقابله با فرار مالیاتی و افزایش شفافیت در دستور کار قرار گرفته است.

صدور خودکار مجوزها برای تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی

وزیر اقتصاد، تسهیل فرآیندهای تولید و کاهش فشار هزینه‌ها بر بنگاه‌های اقتصادی را از دیگر اولویت‌های این وزارتخانه دانست و بیان کرد: صدور خودکار مجوزها از جمله اقداماتی است که در این زمینه دنبال شده است.

مدنی‌زاده با اشاره به عملکرد سامانه مجوزها اظهار کرد: تنها در هفته گذشته، حدود ۱۲ هزار مجوز از طریق سامانه مجوزهای وزارت اقتصاد صادر شد.

تأمین ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی از محل مالیات

مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین بودجه عمومی کشور اظهار کرد: در حال حاضر، حدود ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی از محل مالیات تأمین می‌شود و با سیستمی‌کردن فرآیندهای مالیاتی، تلاش کرده‌ایم درآمدهای این بخش را افزایش دهیم.

وی با اشاره به میزان رشد درآمدهای مالیاتی گفت: درآمدهای مالیاتی در سال گذشته ۳۹ درصد افزایش یافت و برای امسال نیز رشد ۷۰ درصدی پیش‌بینی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند و افزایش کارآمدی نظام مالیاتی، از سال آینده بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه کشور از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود و وابستگی بودجه به سایر منابع کاهش یابد.

اقتصاد ایران فرو نپاشیده و فرو نخواهد پاشید

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه‌های دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی اظهار کرد: امیدواریم با تداوم روند موجود و افزایش کارآمدی نظام مالیاتی، از سال آینده بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه کشور از محل مالیات تأمین شود و وابستگی بودجه به سایر منابع کاهش یابد.

وی در ادامه، درباره دلایل افزایش قیمت‌ها گفت: دلایل گرانی‌ها در جلسات خصوصی با نمایندگان تشریح شده و بسیاری از مسائل و اتفاقاتی که در شرایط کنونی رخ داده است، پیش‌تر توضیح داده شده‌اند. برخی موضوعات در شرایط جنگ اقتصادی امکان طرح از تریبون‌های عمومی را ندارند، اما این مسئله به معنای شانه خالی کردن از مسئولیت نیست.

حاجی‌بابایی: امنیت منطقه با نسخه آمریکایی تأمین نمی‌شود

خبر دیگر اینکه، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با اشاره به برگزاری نشست کشورهای عضو پیمان مکه با حضور وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: رعایت حسن همجواری و گسترش همکاری با کشورهای همسایه و منطقه را مثبت ارزیابی می‌کنیم، اما باید توجه داشت که ترامپ از مسئله جنگ مستأصل شده است.

وی افزود: امروز انتخابات رژیم صهیونیستی نیز در جریان است و رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال کاهش قیمت نفت و مدیریت مشکلات داخلی کشور خود است.

حاجی‌بابایی ادامه داد: بسیاری از مذاکرات نیز به نوعی برای سنجش طرف مقابل از سوی ترامپ و نتانیاهو انجام می‌شود؛ بنابراین، باید دقت کرد که سفرها و مذاکرات به نتایج مثبت برای کشورهای منطقه منجر شود، نه اینکه منافع آمریکا را تأمین

کند.

نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سفر مقامات کشورهای عضو پیمان مکه به جمهوری اسلامی ایران نشان داد که بازیگر اصلی منطقه کدام کشور است و کلید امنیت منطقه در اختیار چه کسی قرار دارد. این موضوع بیانگر قدرت جمهوری اسلامی ایران است. ما نیز از پیمان‌هایی حمایت می‌کنیم که ضمن اذعان به قدرت جمهوری اسلامی ایران، زمینه خروج آمریکا و رژیم صهیونیستی از منطقه را فراهم کنند.

حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه کشورهای منطقه باید بدانند تأمین امنیت بر عهده خود آن‌هاست، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که آمریکا هیچ منفعتی برای امنیت منطقه ندارد. اینکه جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز را تحت مدیریت خود نگه داشت و قیمت نفت افزایش یافت، در کنار سفر روز گذشته کشورهای همسایه به ایران، نشان‌دهنده قدرت جمهوری اسلامی ایران و استیصال آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی

است.

وی خاطرنشان کرد: تحولات اخیر نشان داد که منطقه با نسخه آمریکایی به امنیت نمی‌رسد، بلکه امنیت باید از سوی کشورهای خود منطقه تأمین شود. هرگونه اقدام ناشیانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با واکنش قدرتمندانه کشورمان همراه خواهد شد و آمریکا به‌شدت از این اقدامات پشیمان خواهد شد.

اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس انتخاب شدند

به گزارش مهر، در ادامه نشست علنی مجلس، اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.

بر این اساس، کمال حسین‌پور به‌عنوان رئیس، عثمان سالاری به‌عنوان نایب‌رئیس و محمدقسیم عثمانی به‌عنوان سخنگوی فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس انتخاب شدند.

همچنین محمد نوردهانی و عبدالغفور امان‌زاده نیز به‌عنوان دبیران این فراکسیون انتخاب شدند.