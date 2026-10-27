دادستان عمومی و انقلاب تهران، در بازدید از پلیس راهور تهران بزرگ، بر برخورد قانونی و بدون اغماض با رانندگان متخلف، به‌ویژه مرتکبان پلاک ‌مخدوش و رانندگی‌های حادثه‌ساز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی، به همراه جمعی از معاونان خود از پلیس راهور تهران بزرگ بازدید کرد و ضمن حضور در بخش‌های مختلف این مجموعه و مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک از نزدیک در جریان اقدامات و مأموریت‌های پلیس در مدیریت ترافیک پایتخت قرار گرفت.

صالحی در نشست مشترک با رئیس و مسئولان پلیس راهور تهران بزرگ ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مأموران راهور در مدیریت ترافیک و خدمت‌رسانی به شهروندان، بر ضرورت تقویت همکاری‌های قضایی و انتظامی برای ارتقای ایمنی معابر، کاهش تصادفات و برخورد مؤثر با تخلفات حادثه‌ساز تأکید کرد.

وی با اشاره به رفتار‌های پرخطر برخی رانندگان در معابر پایتخت از جمله حرکات مارپیچ، سرعت‌های غیرمتعارف و رانندگی‌های نمایشی در ساعات شب، این اقدامات را تهدیدی جدی برای نظم عمومی و جان شهروندان دانست و گفت: این قبیل حوادث را نباید صرفاً تصادفاتی عادی تلقی کرد چراکه برخی از این رفتار‌ها می‌تواند به جراحات شدید، قطع عضو و از دست رفتن جان شهروندان از جمله کودکان منجر شود.

دادستان تهران با تأکید بر ضرورت برخورد سریع، دقیق و بازدارنده با این افراد، از پلیس خواست تخلفات را به‌صورت کامل مستندسازی و ابعاد مختلف آن را ثبت کند تا زمینه رسیدگی مؤثر قضایی فراهم شود.

صالحی همچنین از سرپرست دادسرای ناحیه ۳۶ تهران خواست رسیدگی به این پرونده‌ها را با جدیت دنبال کند و افزود: هرچند اصل بر استفاده از مجازات متناسب با شرایط پرونده است، در مواردی که ضرورت قانونی داشته باشد معرفی متهمان به زندان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه رفتار‌های پرخطر به سلب آسایش شهروندان یا وقوع حوادث منجر به جرح یا فوت بینجامد، با مرتکبان در چارچوب قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی رانندگی بدون گواهینامه معتبر را نیز از مصادیق رفتار‌های تهدیدکننده امنیت عمومی دانست و بر برخورد جدی و سریع با این تخلف تأکید کرد.

پلاک‌ مخدوش موضوعی فراتر از یک تخلف ترافیکی

دادستان تهران با اشاره به جرم‌بودن مخدوش‌کردن و دستکاری پلاک وسایل نقلیه ادامه داد: این اقدام در قانون دارای مجازات حبس است و پلیس و دستگاه قضایی با مرتکبان آن قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌کنند. موارد گزارش‌شده نیز در دستگاه قضایی با جدیت پیگیری شده است.

صالحی درباره افرادی که برای ورود به محدوده طرح ترافیک یا فرار از جریمه، پلاک خودروی خود را می‌پوشانند، تصریح کرد: پوشاندن پلاک تخلف است و پلیس مطابق ضوابط قانونی با این افراد برخورد می‌کند؛ همچنین حسب مورد، اعمال جریمه و سایر اقدامات قانونی قابل اجرا خواهد بود.

وی با اشاره به دستکاری، پوشاندن و مخدوش‌کردن پلاک وسایل نقلیه این موضوع را از محور‌های مهم در حوزه پیشگیری و مقابله با جرم دانست و اظهار داشت: مخدوش‌کردن پلاک در برخی موارد می‌تواند زمینه پنهان‌ماندن هویت خودرو‌های مورد استفاده در ارتکاب جرائم خاص و خشن، از جمله سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی، را فراهم کند.

صالحی از مسئولان پلیس خواست با حساسیت بیشتری این تخلفات را پیگیری کنند و با مستندسازی موارد کشف‌شده، زمینه رسیدگی قانونی و برخورد مؤثر با مرتکبان را فراهم آورند.