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کد خبر: ۳۴۰۸۷۷
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۷
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حضور ملی‌پوشان کاراته ایران در مسابقات روسیه

تیم‌های ملی کاراته ایران در دو بخش کاتا و کومیته برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی روسیه راهی مسکو خواهند شد تا سه روز با رقبای خود به مبارزه بپردازند.
 این رقابت‌ها طی روزهای ۸ تا ۱۰ آبان‌ماه با جوایز دلاری در شهر مسکو برگزار می‌شود و تیم ملی ایران در دو بخش بانوان و آقایان در این مسابقات حضور خواهد داشت.‌ در بخش مردان، مرتضی و محمود نعمتی، علی‌اصغر آسیابری، مهدی گنج‌زاده، مهدی آشوری و صالح اباذری به میدان خواهند رفت. در بخش بانوان نیز فاطمه‌زهرا سعیدآبادی، آتوسا گلشادنژاد، مهرنگار احمدی، مبینا حیدری، حنانه صالحی و آتنا محبوب‌بشری به این مسابقات اعزام خواهند شد. همچنین فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب سادات حسینی در بخش کاتای انفرادی در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت. هر سه تیم ایران سهمیه حضور در جام جهانی را در اختیار دارند و باید اواخر آبان‌ماه در این مسابقات که به میزبانی چین و در شهر ‌هانگژو برگزار می‌شود، به روی تاتامی بروند.

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