بازدید دنیامالی از مرکز ملی فوتبال

وزیر ورزش و جوانان به همراه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از مرکز ملی فوتبال بازدید کردند.

احمد دنیامالی و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، بعدازظهر دیروز از مرکز ملی فوتبال و بخش‌های زیرمجموعه آن بازدید کردند.

سالن پِک یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مرکز است که در راستای استانداردسازی امکانات مورد نیاز تیم‌های ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی احداث شده است. مجموعه پِک یکی از فضاهای این مرکز است که مشتمل بر آزمایشگاه، فنی ورزشی و پزشکی، سالن بدنسازی، استخر و سونا و جکوزی و دفاتر فنی تیم‌های ملی سال 97 راه‌اندازی شد و نمایندگان از آن دیدن کردند.

بنابر اظهارنظر مدیر مجموعه پِک، این سالن نیازمند 300 میلیارد اعتبار است برای اینکه بتواند هر چه بهتر به دستگاه‌های روز دنیا مجهز شود.

اعتراض به رأی بازی جنجالی

باخت تراکتور و کسر امتیاز از ملوان

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی دیدار جنجالی تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و تراکتور تبریز را اعلام کرد که براساس آن سرخ‌پوشان تبریزی 3 بر صفر بازنده شدند اما از انزلی‌چی‌ها هم دو امتیاز کسر شد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی اتفاقات رخ داده قبل از انجام بازی دو تیم که در نهایت منجر به لغو دیدار تیم‌های تراکتور و ملوان بندرانزلی شد، رأی خود را صادر کرد.

براساس رأی صادر شده، کمیته انضباطی ضمن بازنده اعلام کردن باشگاه تراکتور، مبلغ ۲ میلیارد ریال هم جریمه شد و یک جلسه محرومیت از حضور هواداران در بازی‌های خانگی نیز برای این تیم در نظر گرفته شد.

همچنین باشگاه ملوان به کسر دو امتیاز و مبلغ ۱۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین دو دیدار بعدی تنها با حضور خانگی طرفداران خانم خواهد بود.

پس از اعلام رأی فوق دو باشگاه ملوان انزلی و تراکتور تبریز قصد دارند به حکم کمیته انضباطی درباره رأی این دیدار اعتراض کنند.

باشگاه تراکتور به رأی صادره معترض است و قصد دارد اعتراض کند تا پرونده به استیناف فدراسیون فوتبال ارجاع داده شود. همچنین باشگاه ملوان نیز به کسر دو امتیاز به شدت معترض است و قصد دارد موضوع را از طریق کمیته استیناف پیگیری کند.

رد شکایت پرسپولیس از آسانی در استیناف

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال شکایت سه تیم از بازیکن آلبانیایی تیم استقلال را رد کرد تا امتیازات این تیم دست نخورده باقی بماند.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال عصر امروز سه‌شنبه رأی خود در مورد پرونده جنجالی یاسر آسانی بازیکن خارجی تیم فوتبال استقلال را اعلام کرد که براساس آن شکایت سه تیم پرسپولیس، سپاهان و مس از این بازیکنان رد شد.

این سه تیم در شکایت خود عنوان کرده بود که استفاده استقلال از این بازیکن به دلیل فسخ قراردادش قبل از شروع فصل غیرقانونی است.