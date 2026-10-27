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کد خبر: ۳۴۰۸۷۴
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۷
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یادی از شهید مدافع حرم محمد ظهیری

یاری‌رسانِ نیازمندان (حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم محمد ظهیری، دهم بهمن‌ سال 1368 به‌عنوان سومین فرزند در منطقه منبع آب اهواز به‌ دنیا آمد و بعد از برادرانش مهدی و احمد دوباره شادی را برای خانواده به ‌ارمغان آورد. پدر این شهید، رمضان نام دارد که جانباز و رزمنده دفاع‌مقدس است. محمد ظهیری مهر سال 1394 برای دفاع از حرم حضرت زینب کبری(س) و حضرت رقیه(س) عازم سوریه شد و روز جمعه اول آبان‌ سال 1394 مصادف با تاسوعای حسینی سال 1437 هجری قمری در حلب سوریه به شهادت رسید. پیکر مطهر این شهید پس از انتقال به خوزستان، ظهر روز جمعه هشتم آبان‌ با حضور اقشار مختلف مردم بعد از نمازجمعه اهواز تشییع شد و سپس در حرم حضرت علی بن مهزیار اهوازی در جوار هشت شهید گمنام دوران دفاع‌مقدس آرام گرفت. یاسین ظهیری برادر شهید محمد ظهیری می‌گوید: «برادرم خیلی شوخ‌طبع بود و این ویژگی او را همه خانواده و دوستانش به یاد دارند. مهربان بودن یکی دیگر از ویژگی‌های شهید محمد ظهیری است، آن‌قدر با محبت و رئوف بود که هر کاری از او می‌خواستیم برایمان انجام می‌داد. برادرم خیلی بخشنده و برای همه دلسوز بود و در حد توان به من و دوستانش از همه لحاظ به‌ویژه از نظر مالی کمک می‌کرد. همه اخلاق و رفتارش خوب بود، اگر کسی مشکل مالی داشت و نمی‌توانست به او کمک کند در حد توان کارهایی انجام می‌داد تا بتواند در جهت رفع آن گرفتاری قدم بردارد. محمد ویژگی‌های خوب زیادی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها یاری رساندن به مردم است و این مسئله را چندین‌بار مشاهده کردیم.»

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